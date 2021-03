Cucce da esterno, i consigli per scegliere quella giusta

Le cucce da esterno sono il luogo ideale per far riposare e proteggere i cani quando arriva la primavera

I cani amano trascorrere le loro giornate all’aperto e con l’arrivo della primavera è giunto il momento di mettere da parte copertine e cappottini e approfittare delle temperature miti.

Con i primi raggi del sole il pet non vede l’ora di andare in giardino e schiacciare un pisolino circondato dalla natura che si risveglia. Per farlo stare comodo e fornirgli un riparo per il giorno e la notte, la cuccia da esterno è immancabile.

Realizzata con forme, materiali e dimensioni differenti, ogni cane ha una “casetta” fatta apposta per lui pronta ad accoglierlo.

Scelto un luogo riparato e protetto, non resta che cliccare qui per scoprire le caratteristiche principali di una cuccia da esterno.