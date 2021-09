Corsa con cane: quando e dove praticarla

La corsa con il cane è un'attività perfetta per mantenersi in forma. Scopriamo quando e dove praticarla

La corsa con il cane è un'attività perfetta non solo per mantenersi attivi e in forma, ma anche per instaurare un legame speciale con il proprio pet.

Prima di praticarla, però, è bene effettuare una visita dal veterinario per essere sicuri che sia in salute e, soprattutto, capire se la sua razza è predisposta all'attività fisica.

Quando andare a correre con il cane? In estate è bene evitare le ore più calde, mentre in inverno le temperature troppo rigide possono essere un ostacolo. Opta per i parchi e il contatto con la natura, evita la città perché l'asfalto può creare problemi alle zampe.

