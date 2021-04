Il video virale dei gatti che si rilassano in una spa

Si dice sempre che chi dorme non piglia pesci, ma tre gatti che vivono negli Stati Uniti hanno deciso di correre ugualmente il “rischio”. Più che dormire, però, amano concedersi un po’ di sano relax come se fossero in una spa, una passione non certo comune tra i quattro zampe.

I video sono diventati subito virali

I tre gatti abitano ad Irvine, in California, insieme ai due padroni, Kareem e Fifi che sono marito e moglie. Ormai sono delle vere star dei social grazie a due video diventati virali sul profilo Dontstopmeowing di TikTok. Ma perché sono tanto speciali da meritare milioni e milioni di visualizzazioni? Chase, Skye e Millie, questi i nomi dei mici, si sono concessi una piacevole giornata all’insegna del riposo assoluto in compagnia del loro padrone.

In casa è stata ricreata una spa in ogni dettaglio e i quattro zampe ne hanno approfittato volentieri: nel primo video si nota Chase sdraiato nel letto, avvolto da un asciugamano e che non rinuncia a uno speciale “trattamento” di bellezza con due fette di cetriolo sugli occhi. Il gatto era talmente a suo agio che quando Fifi ha cercato di farlo scendere dal letto non ha voluto sentire ragioni.

Chase non è stato però l’unico ad approfittare della spa casalinga. Anche Skye e Millie si sono aggiunti nel lettone e, come si vede nel secondo filmato, non hanno voluto lasciare neanche un po’ di spazio alla loro padrona.

La storia dei tre gatti

Kareem e Fifi volevano semplicemente realizzare un video per ingannare la noia durante la quarantena e non si sarebbero mai aspettati che la spa piacesse così tanto ai tre mici. La coppia farebbe di tutto per loro, anche a causa del passato che hanno dovuto affrontare.

Skye, che ora ha 3 anni, è stata salvata dopo essere stata investita dalla macchina di Fifi. Oggi si è ripresa perfettamente ed è la gatta dal carattere più forte. Chase, invece, ha due anni ed era stato abbandonato quando era molto piccolo. Millie è la più piccola con i suoi 9 mesi e i suoi padroni l’hanno salvata da un rifugio durante la quarantena.

Come si vede chiaramente nei due video di TikTok, hanno dimenticato il passato e sanno benissimo come trascorrere le giornate all’insegna del relax.