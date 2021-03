Barnaby, il gatto persiano dall’aspetto buffo che ha conquistato Instagram

Quando suona la sveglia non tutti saltano giù dal letto pimpanti e pieni di energie, alcuni impiegano diversi minuti per riprendersi, soprattutto se sono stanchi e assonnati, e non c’è nessuno che può esprimere questa sensazione meglio del gatto Barnaby. Molti si rivedono negli occhi assonnati e nei capelli arruffati di questo micione diventato una vera e propria star del web.

Barnaby, un buffo Instapet

Il persiano di circa 5 anni è diventato un vero e proprio Instapet, con al seguito una schiera di fan pronta a seguire tutte le sue attività quotidiane sull’account personale.

Qual è la particolarità di Barnaby che fa tremare anche gli influencer più famosi? Basta guardarlo in faccia e la sua espressione insolita, l’aspetto buffo e lo sguardo tipico di una persona che ha dormito poco e male sono i tratti distintivi di Barnaby. Il micione inoltre, sembra essere annoiato da tutto, sempre pronto a schiacciare un altro pisolino!

La vita quotidiana di Barnaby

Il persiano che vive con la sua famiglia nel Missouri, ha circa 142 mila follower su Instagram e conquista per quella sua espressione un po’ malinconica che lo porta a rimanere impassibile davanti a tutto. La sua fama è esplosa, anche perché molti utenti hanno visto in lui la versione felina di Jon Snow, uno dei personaggi più amati della serie “Il Trono di Spade”, i due infatti hanno costantemente un’espressione sconsolata.

Questo non vuol dire che Barnaby sia triste, al contrario vive circondato dall’affetto della famiglia.

Il suo proprietario ha raccontato che il felino ha vissuto solo in casa per alcuni anni, fino a quando non ha dovuto condividere, controvoglia, la sua cuccia con una sorellina.

Molto viziato, adora dormire circa 20 ore al giorno sulla sua sedia preferita e non gli piace essere disturbato.

Barnaby è molto riservato, spesso solitario e ama essere coccolato solo quando ne ha voglia. Quando non dorme, trascorre il suo tempo sdraiato sul pavimento a sgranocchiare i suoi snack preferiti, come un qualsiasi altro gatto.

Con il suo pelo indomabile e gli occhi azzurri sempre mezzi chiusi, immancabilmente ha conquistato e ha strappato un sorriso a tutti coloro che la mattina fanno fatica ad affrontare la giornata!