Piante velenose per gatti

Vi sono diverse piante d'appartamento e da giardino tossiche per i nostri amici gatti. Scopriamole insieme

I gatti sono esposti ai pericoli delle piante velenose, soprattutto durante la stagione calda quando giardini e balconi si riempiono di fiori e piante d’appartamento.

Se convivi con un felino dovrai prestare massima attenzione alle piante, perché sono diverse le specie velenose per questi pet.

Piante velenose e tossiche per gatti

Non tutte le piante d’appartamento e da giardino sono commestibili per i gatti; infatti, esistono diverse specie tossiche e pericolose per i nostri amici a 4 zampe.

Di seguito le più comuni:

Agave : le foglie carnose irritano le mucose del pet

: le foglie carnose irritano le mucose del pet Oleandro : si tratta di una pianta molto comune nei nostri giardini, ma sono estremamente velenose. Fortunatamente il suo sapore amaro tiene lontani i gatti.

: si tratta di una pianta molto comune nei nostri giardini, ma sono estremamente velenose. Fortunatamente il suo sapore amaro tiene lontani i gatti. Orchidea : tutte le specie di orchidea sono altamente tossiche e pericolose per la salute di questi felini.

: tutte le specie di orchidea sono altamente tossiche e pericolose per la salute di questi felini. Stella di Natale : si tratta di una pianta velenosa sia per i gatti sia per i cani. Non solo i fiori ma anche le foglie se rotte lasciano fuoriuscire un liquido ricco di alcaloidi euforboni e triterpeni estremamente irritanti per stomaco, bocca ed esofago.

: si tratta di una pianta velenosa sia per i gatti sia per i cani. Non solo i fiori ma anche le foglie se rotte lasciano fuoriuscire un liquido ricco di alcaloidi euforboni e triterpeni estremamente irritanti per stomaco, bocca ed esofago. Ciclamino : contiene saponine velenose che rendono difficile la respirazione e provocano pericolosi disturbi circolatori.

: contiene saponine velenose che rendono difficile la respirazione e provocano pericolosi disturbi circolatori. Aloe : nelle foglie si trova l'aloina molto tossica.

: nelle foglie si trova l'aloina molto tossica. Felce : contiene un enzima detto tiaminasi, che danneggia il midollo osseo degli animali.

: contiene un enzima detto tiaminasi, che danneggia il midollo osseo degli animali. Zafferano : i fiori della pianta di zafferano sono altamente tossici, per il gatto perché contengono un veleno noto come picrocrocina, che causa problemi allo stomaco anche molto gravi.

: i fiori della pianta di zafferano sono altamente tossici, per il gatto perché contengono un veleno noto come picrocrocina, che causa problemi allo stomaco anche molto gravi. Narciso: bellissima pianta da giardino altamente velenosa per i felini, che se ingeriscono i fiori possono riscontrare problemi allo stomaco e di equilibrio.

Sintomi di avvelenamento

Se il gatto ingerisce accidentalmente una pianta tossica può mostrare diversi sintomi di avvelenamento, come:

vomito

diarra

salivazione abbondante

paralisi

convulsioni

problemi di respirazione

I sintomi possono variare di intensità a seconda della quantità ingerita, ma in ogni caso è necessario consultare subito il veterinario di fiducia e recarsi al pronto soccorso per pet più vicino.

Piante sicure per i gatti

Oltre alle piante tossiche, vi sono alcune specie sicure per i nostri amici gatti. Tra queste segnaliamo: