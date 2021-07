Tappetini refrigeranti e piscine per pet: gli accessori utili per sopportare il caldo

L’estate con il caldo e le temperature roventi mettono a dura prova i nostri amici animali. Ecco gli accessori must have per tenerli al fresco

Le temperature elevate e l’afa che caratterizzano la stagione estiva sono un problema per gli animali, perché anche loro soffrono il caldo seppur in modo differente rispetto agli esseri umani.

Per aiutare i pet a sopportare le alte temperature estive, oltre ai soliti accorgimenti come evitare le passeggiate nelle ore più calde e mettere sempre a disposizione la ciotola di acqua fresca, è possibile usufruire di alcuni accessori per pet come le piscine e i tappetini refrigeranti.

