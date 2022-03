Area X: a Torino un amplificatore culturale ci spiega il valore della protezione

Oggi viviamo in un mondo iper-tecnologico, in cui le innovazioni sono all’ordine del giorno. Eppure, il vero valore di una nuova tecnologia lo si può valutare solo se essa aggiunge qualcosa alla nostra vita, se la migliora e se è in grado di renderci più consapevoli di ciò che ci circonda.

Portare consapevolezza è proprio l’obiettivo che Intesa Sanpaolo Assicura si propone di raggiungere, in modo assolutamente originale, grazie all’iniziativa Area X, che ha anche il suo spazio fisico in via San Francesco d’Assisi 12 a Torino.

A Torino protezione e innovazione si incontrano in Area X

Di cosa si tratta? Area X è un vero e proprio amplificatore culturale, pensato per sensibilizzare i cittadini su un tema fondamentale che riguarda tutti: la protezione e la tutela di sé, dei propri cari e del proprio futuro.

Uno spazio aperto al pubblico, dunque, dove, grazie ad apparecchiature all’avanguardia nel campo della realtà virtuale, della gamification e dell’olografica, si possono vivere esperienze uniche e interattive che aiutano il visitatore, in modo appassionante, divertente e coinvolgente, ad accrescere la propria cultura della protezione.

Il percorso esperienziale

Visitare Area X significa, soprattutto, poter vivere 3 esperienze futuristiche assolutamente uniche e originali che, grazie alla realtà virtuale, fanno vivere situazioni particolari in cui doversi destreggiare:



• Esplorazione: all’interno di un pod, una piccola navicella spaziale in fase di atterraggio, il visitatore viene catapultato, grazie alla realtà virtuale, in un ambientazione sorprendente. Suo compito sarà esplorarla, spostandosi attraverso isole galleggianti.



• Motor: in questa seconda attrazione si viaggia su un rover, con destinazione a scelta tra un primo appuntamento romantico, un’uscita fra amiche o un festival musicale. Il visitatore deve compiere le scelte giuste per raggiungere la sua destinazione.



• Casa: i visitatori vengono accolti all’interno di una casa aliena, dove il proprietario, tramite messaggi olografici, dà loro piccole mansioni da compiere nel corso della villeggiatura. Scopo del gioco? Limitare i danni!

Ma ancor prima di accedere all’interno della struttura, il visitatore è anche catturato da cinque vetrine olografiche animate con storie fantastiche e dal robot umanoide Pepper, con il quale è possibile interagire direttamente dal proprio smartphone, scoprendo così contenuti multimediali sul tema della protezione e dell’innovazione che vengono approfonditi all’interno di Area X.

Insomma, casa, viaggi, motori, danni, protezione… vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, Intesa Sanpaolo Assicura, ha trovato diversi mezzi, tecnologici e accattivanti, per avvicinare le persone al mondo assicurativo e aumentare la loro consapevolezza sul bisogno di protezione nella vita di tutti i giorni.

Cultura assicurativa, cultura sportiva e cultura della protezione: Area X è cultura!

Area X è riuscita ad associare nuove tecnologie e trend digitali anche a eventi e momenti informativi, legati sempre al concetto fondamentale della protezione e del futuro. Una delle principali iniziative del 2021 è stato il progetto “Protezione e sport”, che ha visto - e vedrà anche nel 2022 - coinvolti e ospitati in Area X alcuni volti noti tra giornalisti sportivi e giovanissimi atleti italiani campioni nelle più diverse discipline. L’iniziativa, che ha avuto oltre 2 milioni di visualizzazioni complete del palinsesto, è nata con l’obiettivo di trasmettere al pubblico il messaggio di fondo che, nello sport come nella vita, prendersi cura di sé e guardare ai propri obbiettivi in ottica di lungo periodo porta al successo.



Momenti formativi e informativi, dunque, che trovano anche in iniziative recentissime il loro spazio privilegiato: la partnership tra Area X e TEDx, ad esempio, ha permesso di coniugare l’obiettivo di sensibilizzazione alla protezione di Intesa Sanpaolo Assicura con le idee “worth spreading” (che vale la pena condividere) portate in Area X da quattro TEDx Studio Talk, registrati proprio in Area X e in pubblicazione sul canale YouTube di Tedx Talks.

Ma Area X è anche sede di partnership culturali trasversali, come quella in atto fino al 3 aprile con Teatro Piemonte Europa, con la prima italiana di “Ciara. La donna gigante” del drammaturgo scozzese David Harrower, nella versione scenica della regista torinese Elena Serra e il talento dell’attrice Roberta Caronia. Ecco, allora, che Area X riesce nell’intento di coinvolgere il visitatore di ogni età con modalità variegate e speciali, rendendo più accessibile il tema della protezione, che spesso tendiamo a prendere sotto gamba.

Benvenuti nel futuro. Benvenuti in Area X

L’invito, allora, è aperto a tutti: per accedere alle tante iniziative e attrazioni gratuite di realtà virtuale presenti in Area X, basta registrarsi sul sito e raggiungere il simpatico Pepper in via San Francesco d’Assisi 12, a Torino.

Insomma, benvenuti nel futuro e buon divertimento.