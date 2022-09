Arriva il giro del mondo del gusto ad Arezzo

Vuoi fare il giro del mondo del gusto? Ad Arezzo si può! Dal 7 al 9 ottobre torna il Mercato Internazionale, un grande mercato di sapori e tradizioni da tutto il mondo. Un viaggio alla scoperta dei cibi che hanno caratterizzato la storia dei continenti, con streetfood, degustazioni e specialità regionali.

Arezzo: una cornice favolosa per un evento imperdibile

Tra gli affreschi di Piero e le mura medioevali di Arezzo si potranno assaporare piatti gourmet, birre artigianali ma anche ricette della tradizione toscana. Un mix di sapori e gusti da tutto il mondo. Se non avete mai visitato Arezzo o se cercate un motivo in più per tornarci di nuovo, quale occasione migliore del giro del mondo del gusto.

Torna il Mercato Internazionale: un’occasione unica per assaggiare sapori da tutto il mondo

Dopo tre anni di assenza a causa della pandemia torna ad Arezzo il Mercatissimo: un grande mercato senza confini con oltre 300 stand. Un evento da non perdere con spettacoli, iniziative speciali, visite guidate alla città e shopping. Giunto alla sua 16a edizione, quest’anno l’evento organizzato su iniziativa di Confcommercio Arezzo con la collaborazione di Fiva (Federazione nazionale venditori ambulanti) gode del patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e della cooperazione di Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e Atam.

Un giro del mondo fra i sapori e le tradizioni

Nel centro storico di Arezzo 170 operatori stranieri provenienti da 35 paesi e più di 100 operatori locali con specialità della tradizione regionale italiana. Dalle spezie e i profumi dalla Provenza ai biscotti al burro della Bretagna, dai fiori e formaggi dell’Olanda alle birre provenienti dal Belgio e dall’Irlanda. Lo stinco arrosto e gli intramontabili würstel con i crauti dalla Germania, la paella e la sangria spagnole, la Grecia con il souvlaki; il caviale, la vodka, le perle e le pellicce dalla Russia; l’essenza di rosa dalla Bulgaria e gli arrosti dai paesi slavi. E ancora: i tessuti di Fiandra, l’asado argentino, argenti e oggettistica in legno e pelle dall’Africa, la cucina kosher da Israele.

Tre chilometri di gusto, tradizioni e culture

Oltre tre chilometri di prodotti artigianali e gastronomici da tutto il mondo, dislocati come sempre nella parte del centro storico compresa tra l’area Eden, le vie e le piazze del centro storico cittadino. Un evento diffuso che punta a coinvolgere buona parte del centro storico cittadino. Gli stand resteranno aperti tutti i giorni dalle 9 di mattina alle due di notte, animando le serate con un programma di eventi collaterali scandito da musica, danze e animazioni per bambini. Visitate il sito ufficiale,seguite la pagina Facebook e Instagram dell’evento per approfondire e rimanere sempre aggiornati sulle novità e sugli eventi in programma.