Natale e Capodanno al Villaggio Tirolese

Basta la parola “Natale” per innescare in ciascuno di noi un gioco spontaneo di associazioni mentali. Il risultato è un mosaico che raffigura quell’atmosfera magica che ben conosciamo, fatta di neve, alberi illuminati, pacchi, fiocchi, e luminarie.

In questo immaginario natalizio, rientrano indubbiamente anche i mercatini che ogni anno animano le piazze d’Italia con le loro bancarelle, le loro luci e con le loro offerte gastronomiche uniche.

Un mercato natalizio unico

Tra le piazze Italiane che si animeranno per il soffio della magia natalizia, c’è anche Piazza Grande di Arezzo, che farà da cornice all’ottava edizione del Villaggio Tirolese più grande d’Italia. Inaugurato a novembre il Villaggio Tirolese rimarrà aperto al pubblico fino al 1° gennaio.

Arezzo Città del Natale con i mercatini aperti a Natale e a Capodanno

E ci sarà la possibilità di visitarlo anche a Natale e Capodanno: i mercatini di Natale nella magnifica location di Piazza Grande saranno attivi anche nel giorno di Natale, dalle ore 11 alle ore 21 e nell’ultimo giorno dell’anno, dalle 10 alle 18. Un’ottima destinazione natalizia dunque per gli itinerari delle festività:

Questo unico e caratteristico mercatino natalizio prevede tre baite dei sapori per la degustazione di prodotti tipici tirolesi e una baita dedicata alle birre artigianali. Nelle tre baite dedicate al comparto food – tutte provenienti dal Tirolo – è possibile gustare brezel farciti, raclette, hamburger, salsiccia tirolese,canederli, spatzle, formaggio fuso, polenta e il famoso stinco arrosto. Per gli amanti del luppolo, invece, la tappa obbligatoria è la Baita della Birra Artigianale – novità assoluta dell’edizione 2023 – ai piedi della Pieve di Arezzo.

Babbo Natale, Lego Brick House, giochi di luci e tour guidati

Cibo, birra, ma non solo: anche quest’anno non mancheranno infatti le due attrazioni di punta nel Natale aretino. Innanzitutto la casa di Babbo Natale all’interno del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande: è qui che i bambini di Arezzo e dintorni possono finalmente incontrare Santa Claus.

Fino al 24 dicembre si potrà visitare la Casa dei Sogni e incontrare Babbo Natale. Programma e orari di apertura a questo link: https://mercatininatalearezzo.it/casa-di-babbo-natale/

La seconda attrazione da non perdere è la Brick House Art, la grande casa Lego di Natale che torna nella splendida Galleria d’Arte Contemporanea di Piazza San Francesco: tre piani di opere d’arte in stile, grandi installazioni, mosaici e moc interamente realizzate con i mattoncini più famosi al mondo da oltre 40 artisti. Un evento da non perdere che sarà aperto anche nelle giornate di Natale e Capodanno. Scopri tutte le date di apertura nel link dedicato alla manifestazione: https://mercatininatalearezzo.it/brick-house-arezzo-nuove-date-di-apertura/

E per rendere ancora più emozionanti le settimane di avvicinamento al Natale torna il Big Lights Show, straordinari giochi di luci e colori proiettati sulle facciate dei palazzi di Piazza Grande. A partire dalle ore 17 lo spettacolo è assicurato!

Durante i week end, infine, è possibile esplorare le vie della città toscana, grazie a tour guidati compresi nel pacchetto speciale “Natale ad Arezzo”.

Le date e gli orari

Il Villaggio Tirolese è aperto fino al 1 gennaio 2024. Sarà attivo tutti i giorni dal 21 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024, compreso!

Scopri il programma completo su www.mercatininatalearezzo.it

GIORNI DI APERTURA VILLAGGIO TIROLESE 2023/2024

21-22-23 dicembre, dalle 10 alle 21;

24 dicembre, dalle 10 alle 18;

25 dicembre, dalle 11 alle 21;

26-27-28-29-30 dicembre, dalle 10 alle 21;

31 dicembre, dalle 10 alle 18;

1 gennaio, dalle 11 alle 21.

GIORNI DI APERTURA CASA DI BABBO NATALE 2023

23 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18;

15-22 dicembre, dalle 13 alle 18;

24 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30.

GIORNI DI APERTURA LEGO HOUSE 2023

22 dicembre, dalle 14 alle 18;

23 dicembre, dalle 10 alle 18;

24 dicembre, dalle 10 alle 17;

25 dicembre, dalle 14 alle 18;

26 dicembre, dalle 10 alle 18;

27-28-29 dicembre, dalle 13 alle 18;

30 dicembre, dalle 10 alle 18;

31 dicembre, dalle 10 alle 17;

1 gennaio, dalle 11 alle 18.

SOCIAL

Profilo Instagram: @mercatininatalearezzo_official

Pagina Facebook: Mercatini di Natale Arezzo

Informazioni e contatti: info@mercatininatalearezzo.it – www.mercatininatalearezzo.it