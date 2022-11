Viaggiare sicuri in autostrada

Secondo dati Istat i morti per incidenti stradali in Italia nel 2021 sono aumentati del 20% rispetto all’anno precedente. Tra le cause maggiori ci sono la distrazione e l’elevata velocità. Molti automobilisti, specialmente in autostrada, hanno paura di essere coinvolti in eventi di questo tipo o di subire conseguenze al proprio veicolo.

Rispetto alle strade di città o a quelle extraurbane, l’autostrada è solitamente più scorrevole; questo, però, può comportare anche una maggiore velocità in media e aumentare le ansie di alcuni automobilisti. Ecco che la soluzione per viaggiare con più tranquillità potrebbe essere quella di stipulare un’assicurazione che meglio si adatti al contesto.

Una polizza assicurativa per chi viaggia in autostrada

Proprio per tutelare chi percorre abitualmente le autostrade, Sara Assicurazioni, in collaborazione con TelePass, offre SaraPass: un pacchetto assicurativo, in aggiunta alla polizza RC Auto (ma acquistabile anche se non si è già clienti), che garantisce una copertura completa ed efficiente – con tutti i servizi necessari – per viaggiare in totale sicurezza.

SaraPass mette gli automobilisti che percorrono le autostrade al riparo da eventuali spese in caso di collisione o danni arrecati al veicolo – causati da urti con ostacoli, ribaltamenti o fuoriuscite dal perimetro stradale – nei tratti coperti da TelePass. L’acquisto del pacchetto, inoltre, offre la possibilità di ricevere gratuitamente il dispositivo TelePass direttamente a casa e usufruire dei servizi di telepedaggio, di accesso ai parcheggi aeroportuali, parcheggi cittadini convenzionati TelePass e accesso agevolato del passaggio dello Stretto di Messina. Il canone del dispositivo è offerto da Sara Assicurazioni per la durata della polizza.

Tutti i servizi a portata di click

L’attenzione al tema della sicurezza stradale e fondamentale. E ancora più importante è salvaguardare l’esperienza di guida. Sara Assicurazioni, inoltre, attraverso l’app SaraConMe rende disponibili digitalmente tutti i servizi, come per esempio la possibilità di prenotare uno stallo presso le colonnine di ricarica EVTrip; infine, tutti gli assicurati con Assistenza FacileSarà avranno accesso al tracking carro attrezzi ACI Global.