Assicurazione contro gli infortuni domestici: il 31 gennaio scade il termine per il rinnovo

L’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico è obbligatoria per tutte le persone che, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, svolgono, in modo abituale ed esclusivo, attività di cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano.



Il suo scopo è tutelare gli assicurati in caso di infortunio domestico, che è definito come un evento accidentale, non intenzionale, che si verifica nell’’abitazione o nelle sue pertinenze, durante lo svolgimento di attività domestiche.

Infortuni e misure di prevenzione

Tra le principali tipologie di infortuni domestici figurano:

Le cadute : Tra gli infortuni più diffusi tra le mura di casa, hanno spesso molteplici cause, come pavimenti bagnati, ostacoli sul pavimento, l’uso non corretto di scale pieghevoli.

: Tra gli infortuni più diffusi tra le mura di casa, hanno spesso molteplici cause, come pavimenti bagnati, ostacoli sul pavimento, l’uso non corretto di scale pieghevoli. I tagli e le abrasioni : possono essere causati da oggetti taglienti, come coltelli, forbici e vetri.

e le : possono essere causati da oggetti taglienti, come coltelli, forbici e vetri. Gli infortuni da fuoco , elettricità e sostanze chimiche : causati da sostanze infiammabili e apparecchi malfunzionanti o danneggiati, possono essere molto gravi e, in alcuni casi, anche mortali.

, e : causati da sostanze infiammabili e apparecchi malfunzionanti o danneggiati, possono essere molto gravi e, in alcuni casi, anche mortali. Gli infortuni da sforzo fisico: possono essere causati da movimenti scorretti o sforzi eccessivi, soprattutto durante lo spostamento di oggetti pesanti.

Per ridurre il rischio di infortuni domestici è importante adottare alcune semplici misure preventive, come:

Mantenere gli ambienti domestici in buono stato di manutenzione: controllare periodicamente che pavimenti, scale e tappeti siano in buone condizioni e non presentino pericoli.

Eliminare gli ostacoli: posizionare gli oggetti in modo ordinato e non lasciare oggetti ingombri o pericolosi sul pavimento.

Utilizzare le attrezzature in modo corretto: leggere le istruzioni per l'uso e utilizzare le attrezzature in modo appropriato.

Essere attenti e concentrati: evitare di distrarsi durante le attività domestiche.

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale: indossare guanti e occhiali protettivi quando necessario.

L'assicurazione contro gli infortuni domestici

Gli infortuni domestici possono capitare a chiunque, a prescindere dall'età e dal genere. È necessario, quindi, essere coscienti dei rischi presenti in casa e adottare comportamenti responsabili per evitarli. L'assicurazione infortuni domestici è un importante strumento di tutela per tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 67 anni e che svolgono, abitualmente e in maniera esclusiva, attività di cura della casa e dei componenti del nucleo familiare.



La polizza, gestita dall'Inail, prevede una rendita diretta in caso di inabilità permanente, un assegno per assistenza personale continuativa, una rendita ai superstiti e un assegno una tantum in caso di infortunio mortale. Il costo della polizza è di soli 24 euro all'anno ed è deducibile fiscalmente. Inoltre, è gratuita per chi ha un reddito al di sotto di determinate soglie.

Il termine per il rinnovo dell'assicurazione è il 31 gennaio di ogni anno. Se il versamento è effettuato dopo la scadenza, la copertura assicurativa non retroagisce dal 1° gennaio, ma opera solo dal giorno successivo al pagamento.

È comunque sempre possibile sottoscrivere l’assicurazione durante tutto l’anno per chi non sia già assicurato.

Maggiori informazioni sono disponibili al sito Inail.