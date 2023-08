Quando l'assistenza domiciliare è la soluzione migliore

L'assistenza domiciliare si ricava uno spazio sempre più importante. Anno dopo anno infatti sono sempre di più le famiglie che scelgono di affidarsi a una struttura assistenziale per garantire ai propri cari tutte le cure necessarie, senza privarli dell'affetto e del calore delle persone più importanti e mantenendoli in un contesto familiare.

Le tipologie di assistenza sono varie e si distinguono in: servizi di accompagnamento e trasporto, ospedalieri, infermieristici fino all'assistenza di malati e disabili. A questi può sommarsi anche il servizio badanti.

Anche in questo caso, negli ultimi lustri stiamo assistendo ad una crescita esponenziale dei numeri, con i dati che sottolineano un netto accrescimento delle situazioni in cui i parenti decidono di affidare i propri familiari a badanti o operatori specializzati.

Affidarsi a personale qualificato e specializzato fa la differenza

È però proprio questo tipo di specializzazione che spesso manca. Molte volte infatti gli operatori che si occupano di questi servizi non hanno la preparazione e quindi la professionalità necessarie a svolgere mansioni molto importanti e talvolta delicate. Motivo per il quale è fondamentale affidarsi a strutture specializzate con anni di esperienza e con un personale qualificato, capace di offrire soluzioni personalizzate e complete.

A Brivio (LC), Sanda è l'azienda all'avanguardia dedita a tutte le tipologie di assistenza, da quella domiciliare per malati e disabili al servizio badanti.

Con personale qualificato ASA e OSS che lavora incessantemente per garantire il benessere dei pazienti e con una lunga esperienza e preparazione che consentono di offrire un'assistenza personalizzata e di alta qualità, Sanda, che opera a Lecco, Monza, Como e relative province, offre una competenza senza pari 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Non manca nemmeno il servizio di accompagnamento professionale per le visite mediche che rende gli spostamenti dei pazienti sicuri, comodi ed efficienti.

I badanti e gli operatori specializzati Sanda sono professionisti dedicati, attenti e altamente qualificati che si prendono cura dei propri assistiti in maniera professionale e sensibile.

Oltre l'assistenza domiciliare...

Non solo assistenza domiciliare e servizio badanti, Sanda è anche: trattamenti per il corpo, fisioterapia, baby sitting e pulizia di case e uffici. Trattamenti e massaggi che uniscono tecniche antiche e moderne con le tecnologie più all'avanguardia e una possibilità di scelta davvero enorme. Viso kobido, trattamento con bambù, massaggio decontratturante, coppettazione, maxibustione, shiatsu e craniosacrale sono soltanto alcuni dei trattamenti che si possono trovare da Sanda. Insomma, un'offerta a 360° per tutte le esigenze e le necessità di famiglie, coppie e single di qualsiasi età, il tutto sempre garantito da personale specializzato.

