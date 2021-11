Come festeggiano le atlete paralimpiche i successi alle Olimpiadi?

L'Italia celebra le vittorie e i successi di quest’anno in ambito sportivo e non solo. Un meritato riposo anche per le atlete azzurre Monica Contrafatto e Ambra Sabatini che stanno vivendo un'esperienza...Grandiosa

Lo sappiamo: questo 2021 sarà un anno da ricordare per l'Italia. È l'anno in cui gli italiani hanno deciso di ripartire e rialzarsi da questa emergenza sanitaria facendosi riconoscere in tantissimi successi e vittorie. Dai campionati europei di calcio alle medaglie olimpiche, passando per riconoscimenti importanti come il Premio Nobel per la Pace e il successo all'Eurovision dei Maneskin. Insomma, abbiamo vinto tutto (o quasi) quello che si poteva vincere. Ora però, al grido di "Italians do it better", quest’Italia che riparte si prende tutto il suo meritato riposo e pensa già a come ritagliarsi un po' di vacanza.

Qual è il modo migliore per celebrare il 2021 targato Italia?

Ognuno di questi italiani vincenti celebrerà a modo suo ma MSC Crociere ha deciso di rendere onore a tutti: sportivi, cantanti, famosi, non famosi...insomma proprio tutti. Come? Con l'hashtag #bravaitalia. Così MSC Crociere ha lanciato la prima live nel suo nuovo canale instagram @MscCrociereItalia direttamente da una delle sue navi ammiraglia, ovvero MSC Grandiosa.

Due atlete paralimpiche da Tokyo...ai Caraibi

Il nuovo profilo social è stato inaugurato il 9 novembre alle 14 con una Live Instagram a cui hanno partecipato le campionesse azzurre dei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo per lanciare la challenge Instagram. Durante la Live si sono collegati anche altri amici di MSC del mondo dello sport e non, come Massimiliano Rosolino, Ludovica Bizzaglia, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini di RDS 100% Grandi Successi e Wendy di PiratinViaggio e tanti altri amici del mondo dello sport e dello spettacolo.

Pronte a salpare per qualche meta esotica - possibilmente al caldo ci hanno fatto sapere - le campionesse paralimpiche Monica Contrafatto e Ambra Sabatini hanno celebrato la loro vittoria a bordo della MSC Grandiosa, una vera e propria città in mezzo al mare che ospita al suo interno tutti i tipi di divertimento e relax possibili. Le destinazioni più amate dalle tue atlete sono proprio i Caraibi.

Una festa grandiosa per una crociera "Grandiosa"

"Vogliamo celebrare l’Italia, le vittorie dei suoi campioni, ma allo stesso tempo anche l’impegno delle persone comuni che stanno lavorando per il ritorno alla normalità - afferma Andrea Guanci, direttore marketing di MSC Crociere. - Infatti, in momenti del genere ognuno di noi diventa un eroe e, dopo oltre un anno di fatiche per far fronte a quest’emergenza, ha diritto adesso di godersi un po’ di meritato riposo e perché no, anche una bella vacanza. La crociera, anche grazie a un collaudato protocollo di salute e sicurezza messo a punto da MSC, rappresenta la soluzione migliore per combinare divertimento e serenità”.