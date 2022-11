Nitto Atp Finals 2022 a Torino: la finale è Djokovic-Ruud

Novak Djokovic affronterà Casper Ruud. La finale è in programma domenica 20 novembre alle ore 19. L'incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Raiplay e per gli abbonati da Sky Sport, streaming su Now e Sky Go.

Nelle semifinali di sabato 19 novembre il campione serbo ha superato lo statunitense Taylor Fritz. Entrambi i set si sono decisi soltanto al tie-break. Decisamente più autorevole il successo di Ruud su Rublev nel turno serale. Lo scandinavo ha battuto il suo avversario con un netto 6-2, 6-4.

Nelle due sessioni odierne si sono superate le ventimila presenze, con 21.142 persone che si sono avvicendate sugli spalti, portando così il totale a 143.800 nelle prime sette giornate di gara.