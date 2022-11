Calendario Atp Finals 2022 oggi: orari semifinali sabato 19 novembre e dove vederle in tv

Gornata importantissima alle Torino Atp Finals 2022. Oggi, sabato 19 novembre, si giocano le semifinali che decideranno l'accesso alla finale di domenica 20 novembre. Novak Djokovic, unico giocatore che ha passato i gironi a punteggio pieno, alle ore 14.00 sfiderà Taylor Fritz, la grande sorpresa di questo torneo. In serata la sfida tra Casper Ruud e Andrej Rublev.

Il programma sarà aperto dal doppio Ram-Salisbury contro Salisbury-Skupski. Nel pomeriggio la coppia Mektic-Pavic sfiderà Glasspool-Heliovaara.

La Rai trasmetterà in chiaro il match serale tra Ruud e Rublev. Gli altri incontri saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Go e Now.

Atp Finals 2022: il programma delle semifinali

Sabato 19 novembre

Ore 11:30 Ram (USA)/Salisbury (GBR)-Koolhof (NED)/Skupski (GBR)

Ore 14:00 Djokovic (SRB)-Fritz (USA)

Ore 18:30 Mektic (CRO)/Pavic (CRO)-Glasspool (GBR)/Heliovaara (FIN)

Ore 21:00 Ruud (NOR)-Ruble

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai2 (Ruud-Rublev)

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv, RaiPlay (Ruud-Rublev)