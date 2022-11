Montepremi da capogiro alle Atp Finals di Torino: al vincitore quasi 5 milioni di dollari

Sarà un'edizione delle Atp Finals 2022 da record mondiale. Al Grattacielo Intesa San Paolo, è stata presentata oggi, giovedì 10 novembre, la seconda edizione torinese del torneo di tennis indoor più importante del mondo che si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre.

Gli otto migliori singolaristi dell'anno e le otto migliori coppie di doppio hanno conquistato l’invito per disputare questo prestigioso evento che conclude la stagione tennistica. In palio ci un montepremi da14,75 milioni di dollari, con un aumento del 103% rispetto al 2021 e del 64% sull’evento del 2019. Se il vincitore del torneo vincerà tutti gli incontri fino alla finale guadagnerà 4.740.300 dollari, con un aumento del 105%, conquistando il premio per il vincitore più alto della storia del tennis.

Il sorteggio avvenuto questa mattina ha dato questo esito: nel Gruppo Rosso sono stati inseriti il serbo Novak Djokovic, il greco Stefanos Tsitsipas e i due russi Daniil Medvedev e Andrej Rublev. Nel Gruppo Verde inseriti lo spagnolo Rafa Nadal, il norvegese Casper Ruud, il canadese Felix Augier-Aliassime e l'americano Taylor Fritz. I primi due di ogni girone si qualificheranno per la semifinale, con scontri incrociati.

"Le Finals sono il tennis dell'eccellenza, dei grandi campioni, dei grandi montepremi, che rappresenta un traino e un volano, ma l'impostazione che vogliamo dare ai nostri eventi sportivi è quella della promozione dello sport di base. Il grande campione serve come attrattore e di stimolo, ma è sulla pratica sportiva che noi dobbiamo lavorare e questa edizione prova a coniugare l'eccellenza mondiale con una dimensione diffusa che possa anche costituire quel vivaio di cui tutte le federazioni hanno bisogno per costruire una grande capacità di coinvolgere e, perché no, intercettare qualche campione", ha detto il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, esprimendo tutta la soddisfazione per questo evento che sarà una vetrina internazionale straordinaria per la città e per l’intero Paese.

Anche l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, ha sottolineato le ricadute positive che le Atp Finals avranno per il territorio: “Quest’anno sarà la certificazione del fatto che Torino è in grado di organizzare grandi eventi e che potrà farlo ancora a lungo in futuro. Sapere che duemila persone prenderanno un aereo dal Brasile per venire qui a Torino ci riempie d’orgoglio. E il 2023 sarà ancora migliore”.

"Quella dell'anno scorso a Torino è stata un'edizione straordinaria ma difficile per il Covid, sono sicuro che quest'anno sarà anche migliore - ha detto il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi -. Abbiamo uno scontro fra titani. Nadal e Djokovic da un lato, che giocano per tutti i record, dall'altro un gruppo di sei giovani che hanno tutti giocato le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals".

La città inizia a entrare nel clima dell'evento con le palline giganti che sono già sparse per il centro. Sono già stati venduti 140.000 biglietti e ci si aspetta che tanti cittadini, anche coloro che non sono particolarmente interessati al tennis, vivano l'evento. Il Fan Village sarà proprio di fronte al Pala Olimpico, in Piazza d'Armi.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, ha detto: "Puntiamo a raggiungere i 150mila biglietti e a far sì anche che le ricadute sul territorio lo scorso anno valutate il 103mln possano aumentare in modo deciso".

Il numero 1 del nostro tennis si è detto rammaricato per l’assenza degli italiani, Berrettini e Sinner su tutti, a causa di una stagione sfortunata, ma ha sottolineato il grande spettacolo che assicurerà questo torneo. Torino spera di avere almeno un azzurro nell’edizione del prossimo anno, ma intanto farà il tifo per sé stessa. Tutti si augurano il successo di questa edizione, la prima da vivere finalmente senza le limitazioni per il Covid.