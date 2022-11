Novak Djokovic trionfa alle Atp Finals 2022: la festa a Torino dopo un anno difficile

Novak Djokovic è il vincitore delle Atp Finals 2022. Il campione serbo, battendo oggi Casper Ruud in finale al Pala Alpitour di Torino, conquista il montepremi di 4.740.300 dollari, il premio più alto per il vincitore di un singolo torneo nella storia del tennis.

Per Djokovic è la sesta vittoria alle Atp Finals, che gli permette di eguagliare il record di Federer di sei successi. Novak diventa il più anziano campione del torneo, disintegrando il vecchio record di Roger, che nel 2011 vinse il sesto e ultimo titolo a 30 anni e 3 mesi.

Quello che più conta per Novak, in una competizione di altissimo livello che concentra in una sola settimana i migliori otto giocatori della stagione, è aver chiuso con una vittoria di grande prestigio il 2022. Un'annata in cui, a causa della mancata vaccinazione non ha potuto partecipare nè agli Australian Open 2022, nè agli Us Open. Proprio in Italia agli Internazionali di Roma, era arrivata una vittoria che lo aveva rilanciato, prima di una nuova battuta d'arresto con la sconfitta ai quarti contro Nadal al Roland Garros.

A Wimbledon il suo momento più alto di quest'anno con la conquista del settimo Championships. Dopo i successi indoor a Tel-Aviv e nel 500 di Astana, la sconfitta in finale a Parigi-Bercy contro Rune diventa ancora più indolore dopo la vittoria alle Atp Finals 2022.

Djokovic questa settimana ha battuto Stefanos Tsitsipas (6-4, 7-6), mercoledì 16 novembre, Andrej Rublev (6-4, 6-1) e venerdì 18 novembre Daniil Medvedev (6-4, 6-1) dopo una lunga battaglia di 3 ore. Ieri, sabato 20 novembre, in semifinale ha superato la grande sorpresa di questa edizione del torneo dei Maestri, l'americano Taylor Fritz, avendo la meglio in entrambi i set al tie-break.

Oggi, domenica 20 novembre, il campione di Belgrado ha dominato la finale: in tutto il match non ha concesso palle break e ha ceduto appena 11 punti in altrettanti turni di battuta (6 sulla prima e 5 sulla seconda). A gennaio 2023 tornerà all'Australian Open, dove vuole dimostrare ancora di essere il numero 1.