Atp Finals 2022, Nadal torna in campo dopo la sconfitta: programma e orari martedì 15 novembre

Martedì 15 novembre alle Nitto Atp Finals di Torino 2022 torneranno in campo i giocatori del Gruppo Verde. Nel pomeriggio ci sarà il match tra Rafa Nadal e Felix Auger-Aliassime.

Sarà un dentro-fuori per restare in corsa nel torneo, visto che entrambi hanno perso la loro sfida d'esordio. Il campione spagnolo, parso irriconoscibile nel secondo set e in difficoltà dal punto di vista fisico, domenica 13 novembre era stato battuto nettamente da Taylor Fritz. Aliassime, invece, era stato sconfitto dal norvegese Ruud, dopo un confronto più equilibrato. L'americano e il norvegese si sfideranno nel match serale. Qui trovate il programma.

Programma Centre Court

Dalle 11:30, Marcelo Arevalo/Jean Julien Rojer ? Marcelo Granollers/Horacio Zeballos

Non prima delle 14:00, (1) Rafael Nadal ? (5) Felix Auger-Aliassime

Non prima delle 18:30, Rajeev Ram/Joe Salisbury ? Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara

Non prima delle 21:00, (3) Casper Ruud ? (8) Taylor Fritz