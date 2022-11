Atp Finals Torino 2022, torna in campo Djokovic: programma e orari venerdì 18 novembre

Sarà un'altra giornata da non perdere alle Nitto Atp Finals 2022 di Torino. Venerdì 18 novembre sarà l'ultimo turno della fase a gironi. Alle 11.30 il programma verrà aperto dal doppio Koolhof/Skupski contro Dodig/Krajicek, mentre nel pomeriggio tornerà in campo Novak Djokovic, già qualificato per le semifinali, che sfiderà Daniil Medvedev. Il russo è stato eliminato dopo la sconfitta subita nella bellissima sfida con Tsitsipas. In serata il greco sfiderà Rublev. I due si giocheranno l'accesso in semifinale in una sfida dentro-fuori.

Programma Centre Court