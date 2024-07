Incentivi auto 2024: ancora tante opportunità tra ibride e ICE

L'ecobonus auto 2024 ha fatto registrare un vero e proprio boom di prenotazioni. Ad un mese dall'apertura delle domande si registra un grande successo per l'elettrico – con le risorse a disposizione esaurite nel giro di poche ore – e più del 60% dei fondi stanziati già richiesto.

Restano, però, ancora diversi fondi a disposizione in diverse categorie di veicoli agevolati, tra questi: le auto ibride e le auto termiche (diesel e benzina Euro 6), le due categorie di vetture che, ancora oggi, fanno battere maggiormente i cuori degli appassionati.

Incentivi, a quanto ammontano

Per quanto riguarda le automobili ibride plug-in le cui emissioni vanno da 21 a 60 g/Km i fondi rimasti ammontano a 93.780.283 euro e per poter beneficiare degli incentivi statali, l’auto che si desidera acquistare dovrà avere un prezzo di listino (IVA inclusa) fino a 54.900 euro, mentre per le auto a combustione interna, mild hybrid e full hybrid (61-135 g/Km) si parla di ben 136.443.900 euro di fondi ancora disponibili, con un limite massimo di spesa pari a 42.700 euro.

Entrando nel particolare, per chi acquista auto con motori tradizionali (termiche, mild hybrid e full hybrid), con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km gli importi dell’ecobonus auto termico sono i seguenti: 0 euro senza rottamazione, 2.000 euro con rottamazione di una Euro 4 o Euro 3, 3.000 euro con rottamazione di un’auto da Euro 0 a Euro 2.

Le icone Fiat rimangono le auto più richieste

Tra i veicoli più richiesti, non potevano mancare quelli del marchio italiano per eccellenza, la Fiat, auto che godono anche del Bonus Tricolore Fiat che si va a sommare agli incentivi.

Fiat Panda Hybrid , la soluzione ibrida che offre un mix di economia e praticità, rappresentando un’opzione accessibile per chi cerca un’auto ecologica per la guida urbana, e disponibile a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 9.950 euro.

, la soluzione ibrida che offre un mix di economia e praticità, rappresentando un’opzione accessibile per chi cerca un’auto ecologica per la guida urbana, e disponibile a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 9.950 euro. Fiat 600 Hybrid, in grado di garantire prestazioni sorprendenti e una riduzione delle emissioni, soluzione ideale per gli amanti della città, incarna perfettamente i valori dello stile italiano e della sostenibilità propri del Brand.

Veri affari che non si limitano semplicemente a Panda e 600, ma che coinvolgono altri modelli che hanno fatto la storia del marchio torinese:

Fiat Tipo Diesel 130 CV: auto dai dettagli eleganti e dalla comodità superiore. Uno stile unico, riconoscibile sin da subito grazie a particolari come i cerchi in lega da 17” diamantati che fanno una grande differenza in termini di stile.

Non mancano, poi, due vetture che negli ultimi anni hanno riscosso un successo globale, 500 Hybrid e 500X Diesel.

500 Hybrid rappresenta la versione ibrida di un'altra vettura iconica, la city car per eccellenza, in grado di garantire delle ottime prestazioni con il minimo delle emissioni. Guida fluida, massima sicurezza, stile accattivante, e vogliamo parlare della sua bellezza?

rappresenta la versione ibrida di un'altra vettura iconica, la city car per eccellenza, in grado di garantire delle ottime prestazioni con il minimo delle emissioni. Guida fluida, massima sicurezza, stile accattivante, e vogliamo parlare della sua bellezza? Comodità e attitudine sportiva sono invece i principali trademark della 500X Diesel, il crossover perfetto in città per la famiglia che non disdegna i viaggi più lunghi. Un'auto adatta ad ogni stile di guida, che, con i suoi consumi tra i più bassi della categoria ed il comfort che la caratterizza, riscuote successo sin dal giorno del lancio.

Corri in concessionaria e provale

Incentivi statali, bonus Fiat e le nuove versioni di alcune tra le auto più rappresentative del marchio torinese, probabilmente non c'è mai stato un periodo più adatto per acquistare una nuova auto.

Non resta che correre in una concessionaria Fiat, prenotando un test drive, per fare tutte le domande che si desiderano ai tanti venditori specializzati, pronti a far scoprire le caratteristiche e le prestazioni straordinarie di questa ultima generazione di icone Fiat che incarnano appieno tutto lo stile italiano.