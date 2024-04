La nuova frontiera dell’usato garantito è una experience multicanale innovativa

I numeri parlano chiaro: gli italiani sono sempre più orientati verso l’acquisto di un veicolo usato, rispetto a un’auto nuova.

I dati ACI, aggiornati a gennaio 2024, dimostrano, infatti, che il 2023 ha registrato un netto aumento dei passaggi di proprietà a livello nazionale (+6,6% rispetto al 2022), con preferenze per auto usate diesel (+46,5%) e benzina (36,8%), che risultano ancora le più ricercate dagli italiani, con un incremento sul 2022 rispettivamente di +4,8% e +3,7%.

BeBeep: il nuovo riferimento nel mercato dell’usato

Un contesto in cui si rileva la nascita di brand come BeBeep, che ha saputo fare tesoro dell’esperienza di Autotorino, top leader italiano dell’automotive, che l’ha lanciato lo scorso febbraio.

La strategia di Autotorino, presente in maniera capillare tra nord e centro Italia in ben 6 regioni, si è rivelata innovativa e al passo con i tempi, creando il nuovo brand BeBeep, interamente dedicato al mondo dell’usato.

Vetture usate accessibili con pagamenti semplificati

Ecco allora che, acquistare un veicolo usato con BeBeep diventa, innanzitutto, molto più semplice grazie all’ampia disponibilità di canali di accesso alle nuove auto, tra cui il sito web autotorino.it, le pagine Instagram e Facebook, nonché i consulenti dedicati nelle 70 concessionarie Autotorino, contraddistinte ora anche dalle immancabili bandiere e personalizzazioni del nuovo marchio.

L’accesso ad una mobilità di qualità con le vetture usate di BeBeep diventa, inoltre, anche più agevole, grazie alle innovative formule d’acquisto che il brand propone, quali:

• Soddisfatto o Rimborsato: BeBeep offre al cliente 15 giorni di tempo o 1.500 km di percorrenza dalla consegna per valutare l’acquisto, concedendo il diritto di recesso se questo non dovesse risultare soddisfacente; in questo caso Autotorino e BeBeep rimborsano l’intero importo pagato, con la possibilità di scegliere una vettura alternativa.



• All Inclusive: BeBeep offre numerosi servizi compresi in un’unica soluzione di mobilità chiavi in mano. Zero preoccupazioni e la garanzia di avere un unico interlocutore e un canone personalizzato nel quale poter inserire, in base alle esigenze tutte le coperture assicurative, dalle più comuni a quelle più specifiche, quali Polizza RCA, furto/incendio, Kasko e Assistenza Stradale, oltre che servizi accessori quali pacchetti per la manutenzione programmata.



• Soddisfatto e Garantito: BeBeep dedica questa formula ai veicoli usati, per i quali prevede la possibilità di attivare un’estensione di garanzia fino a 4 anni e percorrenza illimitata. Un’opzione semplice e personalizzabile in base all’anzianità e al chilometraggio, che garantisce una copertura completa e su misura, contribuendo a sollevare l’acquirente da ogni pensiero.

Un’ampia gamma di veicoli di qualità

Non va poi dimenticato che la disponibilità di auto usate di BeBeep in tutta la rete Autotorino è veramente immensa, con oltre 3.000 vetture con un inserimento di oltre 300 nuove proposte di auto usate a settimana, in grado di offrire la possibilità di scegliere tra SUV, berline, station wagon e citycar e alimentazione termica o a basse emissioni full-electric, plug-in o hybrid.

Anche per quanto riguarda la qualità dei veicoli, poi, non c’è da preoccuparsi.

L’esperienza pluriennale di Autotorino nella manutenzione si riflette, infatti, anche nel marchio BeBeep, che riesce così a proporre veicoli usati di alta qualità. Una qualità che si manifesta non solo nell’attenta selezione di modelli tra i migliori marchi sul mercato, di cui Autotorino rappresenta ufficialmente 9 gruppi Automotive, ma soprattutto perché tutti i veicoli vengono sottoposti a controlli meticolosi e a un set di verifiche e ricondizionamenti che permettono loro di nascere a nuova vita ed essere così sempre in ottime condizioni al momento della consegna al cliente.

BeBeep ingrana la marcia e viaggia verso il futuro

Ecco, allora, che BeBeep si presenta al mercato dell’usato con una marcia in più rispetto alla concorrenza, garantendo qualità, accessibilità e sicurezza, oltre che l’esperienza ultra-cinquantennale e la garanzia di professionalità proprie dei consulenti e dei tecnici di Autotorino presenti in 70 sedi.

Tutte caratteristiche, queste, che permettono al nuovo marchio di proporsi, oggi come in futuro, come un brand in continua evoluzione, attento ai cambiamenti del mercato, ai trend della mobilità e delle tecnologie e pronto a raggiungere interlocutori di tutte le età e generazioni, online e nella sede più vicina a casa.