Anno scolastico 2020/2021: il calendario del rientro a scuola di tutte le regioni

L’estate non è terminata, molti sono gli studenti ancora in vacanza, ma è arrivato il momento di iniziare a pensare anche al rientro a scuola.

L’anno scolastico appena passato si è concluso a metà, a causa del Covid-19 che ha cambiato radicalmente la scuola tradizionale; basti pensare che tutti gli studenti e i professori hanno dovuto approcciarsi al virtual learning che ha stravolto il modo di insegnare a cui noi tutti eravamo abituati.

Ma quando riapriranno i cancelli scolastici? Quando si tornerà tra i banchi?

La data del back to school non è stata decisa dal Ministero dell’Istruzione, che ha semplicemente individuato il 14 settembre come possibile giorno di rientro a scuola, per il resto è stata lasciata massima autonomia alle singole regioni.

Ecco il calendario del rientro a scuola per l’anno scolastico 2020/2021 regione per regione:

Primo giorno di scuola Abruzzo 2020/2021: 14 settembre 2020

Primo giorno di scuola Basilicata 2020/2021: 14 settembre 2020

Primo giorno di scuola Campania 2020/2021: 14 settembre 2020

Primo giorno di scuola Lazio 2020/2021: 14 settembre 2020

Primo giorno di scuola Emilia-Romagna 2020/2021: 14 settembre 2020

Primo giorno di scuola Lombardia 2020/2021: 14 settembre 2020

Primo giorno di scuola Marche 2020/2021: 15 settembre 2020

Primo giorno di Molise 2020/2021: 14 settembre 2020

Primo giorno di Toscana 2020/2021: 15 settembre 2020

Primo giorno di scuola Friuli Venezia Giulia 2020/2021: 16 settembre 2020

Primo giorno di scuola Liguria 2020/2021: 14 settembre 2020

Primo giorno di scuola Calabria 2020/2021: 24 settembre 2020

Primo giorno di scuola Piemonte 2020/2021: 14 settembre 2020

Primo giorno di scuola Puglia 2020/2021: 24 settembre 2020

Primo giorno di scuola Sardegna 2020/2021: 14 settembre

Primo giorno di scuola Sicilia 2020/2021: 14 settembre

Primo giorno di scuola provincia di Trento 2020/2021: 14 settembre 2020

Primo giorno di scuola provincia di Bolzano 2020/2021: 7 settembre 2020

Primo giorno di scuola Umbria 2020/2021: 14 settembre 2020

Primo giorno di scuola Valle d'Aosta 2020/2021: 14 settembre 2020

Primo giorno di scuola Veneto 2020/2021: 11 settembre 2020