Back to school: cosa accade fuori dall'Italia

In Italia il ritorno tra i banchi scolastici sarà caratterizzato da maggiore attenzione da parte di tutti, sia studenti sia personale scolastico; l’obiettivo è contrastare e limitare quanto più possibile la diffusione del Coronavirus.

Ma nel resto del mondo come ci si sta preparando per il tanto atteso back to school? Fuori dal Bel Paese qual è la situazione? Quali le norme anti-Covid adottate dalle scuole europee e non?

Scopriamolo insieme.

Come si torna a scuola nel resto del mondo

Nelle scuole italiane si è optato per i mono banchi e gli ingressi scaglionati, l’obbligo di indossare la mascherina negli spazi comuni e di misurarsi la temperatura ogni mattina, ma cosa accadrà nelle scuole del resto del mondo?

In America, ad esempio, si è diffusa la notizia che molti professori abbiano fatto testamento; in più, nell’Università dell’Alabama sono stati registrati già più di 500 casi di studenti affetti da Covid-19.

Se negli Stati Uniti la situazione è abbastanza allarmante perché l’ondata di contagi pare sia inarrestabile, nel resto d’Europa lo scenario è allo stesso modo preoccupante.

Si teme, infatti, l’esplosione di nuovi focolai, per cui si stanno pensando quali le misure anti-Covid più idonee per un ritorno tra i banchi il più sicuro possibile.

Rientro a scuola in Scozia e nel Regno Unito

Non lontano dall’Italia, anche la Scozia e il Regno Unito si preparano al back to school.

In Scozia, ad esempio, vi è l’obbligo di utilizzare la mascherina in tutti gli spazi comuni, come corridoi, palestre e scuolabus, sia per gli alunni sia per il personale scolastico.

In classe non si adopereranno i banchi singoli, ma il distanziamento verrà garantito dall’ingresso su turni e dalla divisione delle classi.

Back to school in Germania

In tutta la Germania le scuole hanno riaperto già da tempo i cancelli; alcune però sono state costrette a chiudere i battenti perché il rischio di nuovi focolai era davvero altissimo.

Angela Merkel assicura che la situazione è sotto controllo, e che ad oggi vi sono circa 300 insegnanti e 5000 studenti in quarantena.

Per quanto riguarda le norme anti-Covid qui vige la didattica a distanza, da alternare obbligatoriamente alla presenza in aula.

Rientro a scuola in Spagna e Francia

Tra i paesi europei più colpiti troviamo la Francia e la Spagna; qui il ritorno a scuola sarà caratterizzato da:

divisione delle classi più numerose

assunzione di nuovi docenti

test sierologici per tutti

In Francia, inoltre, il governo ha stabilito che le mascherine verranno garantite solo in caso di necessità, ossia se gli studenti la dimenticano a casa.