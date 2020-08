Back to school: cosa comprare per il rientro a scuola

Settembre si avvicina e porta con sé l’autunno; un mese che per gli studenti italiani indica non solo la fine dell’estate e delle vacanze, ma anche il rientro tra i banchi scolastici.

Per non arrivare impreparati è bene iniziare a pensare a cosa comprare per il ritorno a scuola.

Che siano elementari o scuole medie e licei, la lista di tutto l’essenziale è davvero interminabile; tra zaini, diari, libri e articoli di cancelleria vi è il rischio di dimenticare qualcosa, per questo è opportuno stilare la lista di tutto l’occorrente per cominciare alla grande il nuovo anno scolastico 2020/2021.

1. Zaino

Il primo accessorio da comprare per il rientro a scuola è senza dubbio lo zaino.

Come sceglierlo? Puntare sull’ultimo modello, quello alla moda e più gettonato, è sicuramente l’obiettivo di tutti gli studenti a prescindere dall’età e dalla scuola.

Oltre all’estetica, però, è bene optare per uno zaino comodo, con spallacci ampi, morbidi e regolabili, cintura in vita e maniglia sulla parte superiore, schienale imbottito e tasche portatutto.

2. Astuccio

Dopo lo zaino, l’astuccio nuovo è un altro must have assolutamente da avere. Per gli studenti delle scuole elementari è consigliabile scegliere un modello rigido, dotato di più scomparti con all’interno tutto il materiale di cancelleria, dalle matite ai colori.

Al contrario, gli studenti di medie e superiori punteranno su modelli dal design morbido con chiusura a zip da riempire con penne ed evidenziatori.

3. Diario

Nella lista del “cosa comprare per il primo giorno di scuola” non può mancare il diario, un accessorio essenziale dove scrivere compiti, appunti e, soprattutto, idee e pensieri personali su compagni di classe, insegnanti e nuovi amori.

La scelta del diario è del tutto personale, e sicuramente anche in questo caso si punterà sul modello più in voga del momento.

4. Articoli di cancelleria

Evidenziatori, matite, colori, penne, quaderni a righe e a quadretti, righe e compassi, album da disegno, cartelline dove riporre tutto il materiale scolastico, e chi più ne ha più ne metta, gli articoli di cancelleria non sono mai abbastanza e rientrano tra le cose essenziali da comprare per il primo giorno di scuola.

5. Grembiule

Il grembiule è obbligatorio per tutti gli studenti della scuola materna e delle elementari.

Come sceglierlo? Blu o bianco, oppure rosa per le bambine; i modelli sono abbastanza simili tra loro, ma è possibile personalizzarli ricamando il nome o inserendo delle toppe con i disegni dei cartoni preferiti.