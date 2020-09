La colazione perfetta per gli studenti: cosa mangiare prima di andare a scuola

La colazione è il pasto più importante della giornata, perché ricarica l’organismo dopo il digiuno notturno, donando tutti i nutrienti e l’energia di cui ha bisogno prima di affrontare la giornata.

E’ fondamentale evitare di digiunare, soprattutto per gli studenti che si trovano a dover affrontare diverse ore di lezione, dovendo mantenere alta l’attenzione e la concentrazione.

Ma qual è la colazione perfetta? Cosa mangiare prima di andare a scuola?

Ecco alcune idee e consigli per un risveglio ricco di energia e buon cibo.

1. Latte, biscotti e spremuta d’arancia

Partiamo da una colazione classica e molto tradizionale, ossia il latte con i biscotti.

A seconda delle preferenze è possibile optare per il latte vaccino o una bevanda vegetale, circa 150 ml, da accompagnare con un po’ di biscotti secchi. Per fare il carico di vitamine, è bene concludere il pasto con una bella spremuta di arancia fresca.

2. Yogurt e cereali

Chi non ama il latte, può scegliere di fare colazione con yogurt, meglio se bianco intero e senza zucchero, e cereali integrali; anche in questo caso, è bene concludere con un frutto come kiwi, mela oppure una banana.

3. Pane e marmellata

Per un carico di energia, non c’è niente di meglio che una fetta di pane integrale o di segale con la marmellata, da accompagnare con un orzo, oppure con latte e cacao.

4. Toast

Chi ama la colazione salata può optare per un toast con prosciutto cotto e formaggio, da gustare insieme a una spremuta d’arancia fresca o un succo di frutta.

5. Fette biscottate e marmellata

Un classico intramontabile sono le fette biscottate con la marmellata, oppure, con la cioccolata per i più golosi. Per concludere al meglio è bene mangiare un frutto, in modo da fare il pieno di vitamine e minerali.

6. Caffè e biscotti

Gli studenti più grandi, che vanno alle scuole superiori, possono iniziare la giornata con un caffè e dei biscotti; anche in questo caso, è bene concludere la colazione con della frutta fresca.

7. Pancake

Se si ha più tempo a disposizione, si possono preparare dei golosi pancake da farcire con un velo di marmellata, o cioccolata, o ancora del burro di arachidi, per una colazione in perfetto stile americano.

Accanto ai pancake si può bere un caffè, un orzo oppure un succo 100% frutta; con questa colazione molto nutriente la giornata partirà alla grande!

8. La torta della mamma

Se in casa c’è il ciambellone della mamma, allora perché non mangiarne una bella fetta a colazione!?! Insieme alla torta, consigliamo un orzo oppure un tè, il modo più buono e sano per affrontare il primo giorno di scuola.

9. Avocado toast

Sempre per gli amanti della colazione salata consigliamo un goloso avocado toast, da preparare con un buon pane integrale tostato, avocado maturo e un uovo al tegamino. Accompagnate il tutto con un orzo oppure una spremuta d’arancia.

10. La colazione dei più piccoli

I bimbi più piccoli amano mangiare le merendine. Per evitare un abuso di questi prodotti, ogni tanto si può proporre una colazione bilanciata con latte parzialmente scremato, una merendina e una mela.