Come scegliere lo zaino della scuola

La scelta dello zaino è importante per tutelare e salvaguardare la salute e il benessere dei bambini, perché questo accessorio li accompagna tutti i giorni e, il più delle volte, non è idoneo alla loro fisicità.

Come deve essere lo zaino della scuola? Quali caratteristiche deve avere? Qual è il modello migliore da scegliere?

Ecco alcuni consigli e tips utili per poter effettuare la scelta giusta.

Le caratteristiche che deve avere lo zaino

La prima cosa da fare è guardare le dimensioni, che devono essere adeguate al peso del bimbo; in più, è opportuno optare per un modello dalla forma regolare in modo che tutto il peso sia distribuito in maniera adeguata e non gravi solo su una parte della schiena.

Ecco alcune caratteristiche essenziali:

peso adeguato

schienale imbottito e rinforzato

bretelle regolabili

cintura in vita

fondo dello zaino imbottito

facile da lavare in lavatrice

elementi catarinfrangenti, utili inverno quando fa subito buio

La struttura dello zaino

La struttura dello zaino è fondamentale, e deve essere necessariamente ben solida e robusta; è importante che lo zaino da vuoto riesca a stare ben dritto se poggiato a terra.

Il motivo? Per una migliore distribuzione del carico su tutta la colonna vertebrale.

Un modello idoneo deve avere lo schienale rinforzato, la base d’appoggio imbottita e la cintura regolabile in vita; infine, un altro elemento da osservare sono le bretelle, che devono essere larghe e imbottite anch’esse.

Il peso e la dimensione

Prima di procedere all’acquisto è consigliabile provare lo zaino, in modo tale da valutarne la qualità.

Per quanto riguarda il peso, non deve superare il 10-15% del peso del bambino; per la dimensione, invece, bisogna ricordare che non deve coprire il dorso più di tre quarti, e la parte bassa non deve scendere sotto la schiena per più di 4 centimetri.

Il materiale e il colore dello zaino

Anche il materiale è importante se si guarda alla qualità del prodotto.

Un buono zaino deve essere resistente agli urti e alle cadute, ma soprattutto deve essere di un materiale semplice e veloce da lavare e igienizzare.

Meglio materiali sintetici, evitare texture delicate e, soprattutto, i modelli con troppe applicazioni in rilievo che in lavatrice potrebbero rompersi.

Per la colorazione è consigliabile optare per uno zaino monocolore, evitando quelli super colorati che durante il lavaggio potrebbero scolorire e rovinarsi.