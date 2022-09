Le linee guida del Miur per l’accoglienza scolastica dei rifugiati ucraini

In base ai dati rilevati in merito all’accoglienza di rifugiati ucraini in Italia, su 91.137 persone giunte nel nostro paese per sfuggire alla guerra, 33.796 sono minorenni. Molti di questi sono stati accolti nelle scuole del nostro sistema di istruzione.

Sono numeri riportati dal Miur, che ha pubblicato alcuni documenti e indicazioni operative fondamentali per l'accoglienza scolastica nell’anno 2022/2023.

Indicazioni per accoglienza rifugiati

Tra i punti salienti dei documenti divulgati dal Miur ce ne sono tre che suggeriscono in maniera chiara il coinvolgimento del personale scolastico e del sistema “scuola” in generale all’accoglienza:

, intese come spazi di relazione che favoriscono la riflessione critica sulle prassi educative attuate e l'elaborazione e realizzazione di attività che si rivolgono a tutta la popolazione, ripensando in primo luogo la scuola e l'educazione come luoghi privilegiati di mediazione interculturale. Promuovere l'incontro e favorire occasioni di confronto e conoscenza reciproca, per facilitare il passaggio da una situazione di multiculturalità, con la semplice convivenza fra diverse culture, ad un'autentica situazione di interazione, accettazione e scambio. L'approccio interculturale è un modo per rispettare e valorizzare la diversità alla ricerca di valori comuni che permettano di vivere insieme.

Supporto psicologico e mediazione

Non è la prima volta che il Miur si esprime sulla vicenda della guerra russo-ucraina: lo scorso marzo ha pubblicato un documento che fa riferimento alla necessità di avere un adeguato supporto psicologico, richiesto a causa di prevedibili ricadute traumatiche sui più piccoli determinate dalla gravità e dalla repentinità degli eventi legati alla guerra.

Inoltre, sempre secondo quanto riportato dal documento, fondamentale è che il personale scolastico possa essere affiancato da mediatori linguistici e culturali in grado di favorire l'interazione e la comunicazione con gli studenti ucraini.