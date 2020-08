Settembre si avvicina ed è arrivato il momento di pensare al rientro a scuola.

Tanti sono gli interrogativi degli studenti, che dovranno affrontare un anno scolastico decisamente particolare fatto di distanziamento sociale, mascherine e sicurezza.

Oltre all’ansia da rientro, il dubbio che attanaglia moltissimi alunni della scuola superiore è “come mi vesto per il primo giorno di scuola?”.

Scegliere cosa indossare per il ritorno in classe non è cosa da poco, perché oltre allo zaino con tutto l’occorrente, anche l’outfit gioca un ruolo importante; quindi, ecco tutti i consigli su come vestirsi per il primo giorno di scuola e quali sono gli errori assolutamente da evitare.

Come vestirsi il primo giorno di scuola superiore: outfit per lei

Non c’è una regola precisa su come vestirsi per il ritorno a scuola; l’importante è optare per un look che vi faccia sentire a vostro agio e che rispecchi il vostro modo di essere.

Ovviamente, rimane sempre valida la regola del buon gusto e dell’evitare look troppo eccessivi e poco consoni rispetto al contesto.

La parola d’ordine è comodità; quindi, un outfit su cui puntare è senza dubbio il classico jeans, t-shirt bianca e sneakers.

Chi vuole osare può optare per una maglia con stampa all over da abbinare a un pantalone in denim con strappi e anfibi, o sneakers con plateau.

Per un look bon ton e chic, il consiglio è quello di sfoggiare una gonna a pieghe lunga al ginocchio da abbinare con una camicia oppure un cardigan leggero.

Come vestirsi il primo giorno di scuola superiore: outfit per lui

La comodità è unisex, di conseguenza anche per i maschietti è meglio puntare su look easy e comfty.

Per un outfit casual e sportivo optate per i classici jeans da abbinare a una maglia a maniche corte a girocollo o una polo, e delle sneakers basiche.

Per un look più originale, in stile skater, il consiglio è di scegliere dei pantaloni skinny con t-shirt oversize, oppure una tuta comoda ma al tempo stesso glamour.

Chi ama lo stile vintage e retrò può optare, invece, per un pantalone slim fit da indossare con il risvolto alle caviglie, una polo o una camicia di lino e dei mocassini.

Look da primo giorno di scuola superiore: gli errori da evitare

Ora che sappiamo cosa indossare per il primo giorno di scuola, cerchiamo di capire quali sono gli errori assolutamente da evitare in tema di outfit per il back to school.

La regola base rimane sempre il buon gusto, ed evitare tutto ciò che non è permesso dal regolamento scolastico.

In linea generale sono sconsigliati: