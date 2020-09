Zaino trolley: cos’è e quali sono i pregi e i difetti

Lo zaino trolley è un semplice zaino dotato di ruote, proprio come fosse una valigia trolley.

Accessorio sempre più usato per gli alunni delle scuole elementari e medie, perché facile da trasportare senza caricare eccessivamente la schiena e le spalle.

Lo zaino con le ruote è utile per trasportare i libri di scuola e non solo, infatti può diventare anche una pratica valigia per una breve gita fuori porta.

Se si sceglie uno zaino trolley bisogna fare attenzione a diversi aspetti, come:

grandezza

peso

materiali

carrello, meglio scegliere proposte con carrello removibile

Inoltre, come per lo zaino classico anche nella versione trolley è importante optare per un modello con spallacci robusti e regolabili, e schienale imbottito.

Zaino trolley pro e contro

Lo zaino con le ruote è comodo, perché evita di sovraccaricare la schiena di un peso il più delle volte eccessivo, che può causare dolore alle spalle e compromettere la postura dei bimbi.

Questo è il motivo principale che spinge gran parte dei genitori a fare questa scelta, ma ovviamente vi sono diversi aspetti negativi anche per quanto riguarda lo zaino trolley.

Prima di acquistarlo è importante accertarsi che la scuola accetti questa tipologia di cartella, perché è vietata in diversi istituti scolastici in quanto eccessivamente ingombrante.

Altro aspetto da valutare riguarda il tragitto per andare a scuola; se il bimbo va a piedi, il trolley è la soluzione migliore soprattutto se la strada è lunga, mentre se si muove con i mezzi pubblici è più opportuno optare per lo zaino classico perché meno ingombrante.

Inoltre, è da valutare anche la classe, in quanto se situata ai piani alti della scuola è bene usare lo zaino normale perché la versione con le ruote è complicata da portare sulle scale.

Se proprio si desidera acquistare lo zaino con le ruote, un buon compromesso è scegliere la versione con il carrello removibile, molto più pratica, comoda e adattabile alle diverse esigenze.

Non dimentichiamo anche il peso, perché lo zaino vuoto ha un suo peso specifico, che nella versione con le ruote aumenta di circa il 30%.

Infine, un altro aspetto negativo di questi accessori per la scuola è il prezzo, poiché gli zaini trolley sono più costosi di quelli classici; quindi, un consiglio prima dell’acquisto è guardare il budget a disposizione.

Chi vuole risparmiare senza rinunciare allo zaino trolley, può acquistarne uno tradizionale al quale andare ad aggiungere un carrellino trainabile. In commercio è possibile trovare diverse tipologie di carrelli, in grado di sostenere lo zaino tramite appositi ganci e cinture di sicurezza; in questo modo, si può realizzare uno zaino con le ruote economico e, al tempo stesso, comodo, pratico e maneggevole.