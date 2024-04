A Bergamo impazzano i tatuaggi: un evento imperdibile per tutti gli appassionati

Torna un evento esclusivo, dedicato a chi ama i tatuaggi e a chi, per l’occasione, vuole trascorrere un weekend all’insegna del divertimento e della buona birra.

Appuntamento il weekend del 4 e 5 maggio a Chiuduno, in provincia di Bergamo, nell’immenso Polo fieristico. Novità imperdibili del magico mondo del tattoo e si potrà anche decidere di prenotare il proprio tatuatore in anteprima, o di contattarlo direttamente in loco.

Tattoo Weekend: tra tatuaggi e birra (e non solo)

La Tattoo Weekend comincia sabato 4 maggio dalle 10.00 alle 22.00 e prosegue domenica 5 sempre dalle 10.00 alle 22.00. Ben 200 artisti provenienti da tutta Italia saranno presenti in fiera per far conoscere la propria arte.



A questo link l’elenco ufficiale, dal quale è possibile scegliere il tatuatore con il quale fissare l’appuntamento per realizzare il proprio tatuaggio dei sogni.

Così come ricca è la proposta di birrifici che parteciperanno all’evento, dando supporto alla manifestazione.



Numerosi spettacoli di intrattenimento, tra cui la nuovissima Market&Cosplay Zone, con Cosplayer e stand dedicati al mondo Comics.

Per l’intera durata dell’evento saranno a disposizione area food interna ed esterna, area bimbi interna ed esterna a cura di Felici e Contenti, oltre ad un coinvolgente intrattenimento con Drag Queen, dj set, musica dal vivo e spettacoli al ritmo di tamburi.

Come raggiungere il Polo Fieristico di Chiuduno

È possibile raggiungere la Tattoo Weekend sia in automobile che in treno. In macchina bisogna prendere l’uscita dell’autostrada A4 Grumello-Telgate e seguire le indicazioni per Polo fieristico. A soli 300 metri dalla fiera si trova un ampio parcheggio con servizio di bus navetta gratuito.



Per chi volesse invece arrivare in treno, Chiuduno ha una stazione che dista soli 5 minuti a piedi dal Polo fieristico.

Tattoo Weekend: info e biglietti

Il biglietto giornaliero per la Tattoo Weekend costa € 10,00. È previsto anche un abbonamento di 2 giorni al costo di € 17,00. I bambini dagli 0 ai 12 anni entrano gratis. Gratis anche per persone disabili. I biglietti possono essere acquistati a questo link.

Per conoscere i tatuatori, il programma delle due giornate di manifestazione, gli orari dei contest di tattoo, birra e cosplay e per ricevere molte altre info in merito a Tattoo Weekend, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento. Scatena la tua creatività e concediti un weekend fuori dal comune!