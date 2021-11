Il Black Friday dà più stile al tuo guardaroba: tutte le offerte Benetton uomo, donna, bambino

C’è il grande ritorno della moda anni ’90, l’immancabile stile 80’s che da diverse stagioni riempie i nostri armadi e ci sono piccoli capi vintage ereditati da mamma e papà e che per noi hanno lo stesso valore delle reliquie! Accanto a questi, per fortuna, ci sono i grandi classici, quei capi evergreen che non passeranno mai di moda e che campeggiano orgogliosamente nel nostro armadio.

Versatili, intramontabili e che stanno bene con tutto: questi capi ci danno quel senso di sicurezza che ci permette di affrontare serenamente ogni situazione. Con il passare del tempo e con i continui utilizzi possono usurarsi ed è quindi utile di tanto in tanto rinnovare il guardaroba sostituendo quelli più datati con qualcosa di più “fresco”.

Uomo, donna e bambino, ognuno deve avere nel proprio outfit almeno un capo passe-partout per completare e rendere unico ogni look.

I capi irrinunciabili per le donne

Partiamo subito da uno dei capi universali: i jeans. Ogni periodo ha i suoi modelli e sfumature di colore, ma la cosa certa è che il capo denim non può mancare nel guardaroba di una donna. Lo stesso vale per i pantaloni a sigaretta, super classici, possono essere declinati nei colori e fantasie più svariati. Il risultato finale? Non si potrà farne a meno e conferiranno sempre eleganza e femminilità all’outfit.

Realizzata in diverse varianti (con o senza colletto, a maniche lunghe, ecc.) la camicia bianca è il nostro jolly che, se abbinata nel modo giusto diventa in un attimo elegante o sbarazzina. Trench, cappotto o blazer, quando arriva il freddo un capospalla può salvarci la giornata e soprattutto il look! Intramontabili e caldi, sono il nostro fedele alleato. Infine, non può esserci armadio senza l’iconico tubino nero corto o lungo fin al ginocchio. Senza maniche o con spalline, l’abito attraversa indenne tutte le epoche.

I capi da avere assolutamente nel guardaroba maschile

L’abbigliamento maschile non è meno ricercato, ma ci sono dei capi che rappresentano per ogni uomo l’esempio perfetto del mai più senza: le t-shirt colorate, con stampe accattivanti o semplici, ma anche le polo leggermente più formali e sempre comode.

Le camicie sono sempre state considerate un capo d’abbigliamento elegante e formale, ma in realtà nel corso degli anni sono diventate adatte anche all’utilizzo di tutti i giorni. Basta scegliere la fantasia che più si adatta alla propria personalità e l’outfit è fatto. E che dire dei jeans, il capo passe-partout per eccellenza? Non può certo mancare nel guardaroba maschile, abbinato ad un altro grande classico come il pullover ci regalerà uno stile casual e raffinato. Anche in questo caso i cappotti hanno un ruolo centrale, l’importante è che siano caldi e confortevoli.

L’abbigliamento adatto ai più piccoli

I jeans non sono una prerogativa dei più grandi, anche i bambini devono assolutamente averli nel loro guardaroba. Pratici e “indistruttibili”, permettono ai più piccoli di giocare e correre liberamente.

Proprio per assecondare la loro voglia di movimento non c’è niente di meglio della tuta, poi se è anche colorata o con fantasie vivaci, i ragazzi non riusciranno proprio a separarsene.

La comodità è importante, ma nel guardaroba dei più giovani c’è bisogno anche di altro, quindi per le grandi occasioni potranno sfoggiare abiti più eleganti e camice tutti adatti alla loro età e con un pizzico di freschezza!