Black Friday e Natale: come realizzare l’albero dei sogni e addobbare casa

Natale è il periodo dell’anno in cui tradizione, colori e voglia di stare insieme la fanno da padroni e mai come quest’anno casa è il luogo ideale dove vivere in pieno questa atmosfera.

Con le distanze sociali e i parenti lontani aumenta ancora di più la voglia di arredare la nostra abitazione e ricreare la magia di questo periodo. Le offerte del Black Friday sono l’occasione giusta per iniziare a respirare lo spirito natalizio.

Quindi per avere un ambiente con il mood che rispecchi in pieno le festività, gli addobbi sono immancabili ma è importante non esagerare e avere il giusto equilibrio.

Albero di Natale, porte e finestre, tutto deve essere scintillante e luminoso: avete paura di non cogliere nel segno? Niente paura, con questi consigli il successo è assicurato!

La scelta dei colori

Il Natale è fatto di luci e colori e dobbiamo scegliere quelli che ricreino al meglio l’atmosfera natalizia come:

rosso : la nuance della tradizione per eccellenza, si sposa bene con il bianco e l’argento, per ricreare in un attimo un ambiente gradevole;

: la nuance della tradizione per eccellenza, si sposa bene con il bianco e l’argento, per ricreare in un attimo un ambiente gradevole; oro e argento : difficile immaginare il Natale senza questi due colori, ma per stemperarli e creare uno stile contemporaneo possiamo accostarli al rosso, verde e blu;

: difficile immaginare il Natale senza questi due colori, ma per stemperarli e creare uno stile contemporaneo possiamo accostarli al rosso, verde e blu; bianco : candido ed elegante, ci fa venire subito in mente la neve e l’inverno, come non ricreare la stessa atmosfera in casa? Luci, palline e addobbi di cristallo diffonderanno una magica luce in ogni stanza;

: candido ed elegante, ci fa venire subito in mente la neve e l’inverno, come non ricreare la stessa atmosfera in casa? Luci, palline e addobbi di cristallo diffonderanno una magica luce in ogni stanza; verde: un altro grande classico che può essere utilizzato insieme al bianco e a materiali naturali per un risultato tradizionale e minimal.

Se questi colori non possono mancare, non bisogna comunque rinunciare a piccoli tocchi di modernità: il lilla, il rosa o il celeste possono diventare i protagonisti delle decorazioni e creare un ambiente che rispecchia in pieno il nostro stile.

Albero di Natale

Grande, piccolo, stilizzato o disegnato, non c’è casa che voglia vivere in pieno l’atmosfera natalizia senza l’albero.

Il punto in cui ci si riunisce per scartare i regali e onnipresente nelle foto di rito, deve essere addobbato a regola d’arte, con il Black Friday e qualche piccolo trucchetto avremo un risultato invidiabile!

Tutti sognano di avere un albero grande e imponente in casa, ma dobbiamo fare i conti con le dimensioni della stanza. Per un risultato armonioso, quindi, bisogna sceglierne uno che abbia una distanza dal soffitto di circa 50 cm.

Importanti sono anche il materiale e la quantità di rami: più sono e più il risultato sarà spettacolare, ancora meglio con i rami corti e sagomati.

Luci

Per far brillare l’albero in attesa della notte più magica dell’anno, le luci hanno un ruolo fondamentale. Che siano calde o fredde, dobbiamo seguire solo i nostri gusti personali. Grazie alle offerte del Black Friday e alle lampadine a Led, sicure ed economiche, illuminare l’albero sarà un gioco da ragazzi.

Sul retro non servono molte luci, solo quelle necessarie a dare un tocco più vivace al muro. Per distribuirle su tutta l’altezza dell’albero non dobbiamo fare altro che girarle lungo i rami fino alla cima.

Addobbi

Pigne, palline, fotografie, biscotti o oggetti di ogni genere, l’albero di Natale deve essere decorato con tutto ciò che rispecchia la nostra personalità. Non è importante mettere le decorazioni piccole in alto e quelle grandi in basso, bisogna distribuirle in maniera casuale ma omogenea sfruttando in pieno la profondità. L’obiettivo è avere un albero ricco di decorazioni perchè a Natale la regola d’oro è more is more!

Base e puntale

Ogni albero che si rispetti ha la cima completata da un decoro, che sia a stella o un fiocco, l’importante è che sia in armonia con gli altri addobbi.

Per avere un risultato impeccabile la base non deve essere trascurata, possiamo utilizzare il classico copri-base o riempirlo di pacchetti e regali che di sicuro faranno contenti grandi e piccini!

Decorare le finestre

Spesso sottovalutate, anche porte e finestre meritano di essere decorate perchè creano un effetto scenografico che regalerà un’atmosfera magica al nostro appartamento.

Per non intralciare l’apertura e la chiusura, per le finestre è meglio scegliere adesivi o stencil, non dobbiamo fare altro che munirci di neve spray e ricreare una distesa di stelle e fiocchi di neve.

Per avere un effetto scintillante, visibile anche all’esterno, possiamo utilizzare luci, barattoli con all’interno candele o lanterne e di sicuro la casa non passerà inosservata.

Decorare l’esterno

Anche l’esterno può trasmettere in pieno lo spirito natalizio, l’immancabile ghirlanda sulla porta fa subito capire che il Natale è vicino, ma per rendere ancora più originale l’ingresso e dare la sensazione di calore le luci sono quel tocco sfavillante che fa la differenza.

Come abbiamo visto possiamo trovare tanti spunti e tante idee simpatiche per addobbare casa in perfetto stile natalizio e con l’aiuto del Black Friday diventa ancora più semplice e divertente.