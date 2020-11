Al via il countdown pre-Black Friday con un’anteprima di sconti e offerte imperdibili

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito e gli shopping-addicted di tutta Italia sono già schierati sulla griglia di partenza del loro negozio preferito, pronti ad approfittare di sconti imperdibili e promozioni super-convenienti. La luce verde è prevista per il 27 novembre, giorno in cui quest’anno cade l’ormai famigerato Black Friday. Ma se ci vuole ancora una buona metà del mese perché lo starter faccia il suo lavoro aprendo le danze dello shopping più sfrenato, la realtà è che molti non hanno saputo resistere e sono già partiti, sgommando e sgomitando con i carrelli tra le corsie del negozio, a caccia soprattutto dei prodotti notoriamente più ambiti: hi-tech, elettrodomestici ed elettronica.

Che siano venuti a conoscenza di qualcosa che di cui noialtri siamo ancora all’oscuro? Già, è probabile infatti che abbiano saputo che, i dieci giorni precedenti al Venerdì Nero, quest’anno saranno altrettanto Black e altrettanto infuocati per tutti gli appassionati di tecnologia in tutte le sue forme e declinazioni: TV e smartphone di ultima generazione, grandi e piccoli elettrodomestici, prodotti informatici e videogame… per tutti questi prodotti il Black Friday è già cominciato!

A dare l’annuncio di questa sicuramente apprezzata partenza anticipata è stata Expert, che continua così la sua politica di promozioni e offerte pre-Black Friday cominciata a inizio mese con Sorprese Black e proseguita fino al 15 di novembre con i Black Days. Ebbene, Expert ha deciso di non darci tregua, proponendo ora L’Anteprima Black, una serie di offerte da urlo dedicate a una vasta gamma di prodotti delle migliori marche e di ottima qualità selezionati dagli esperti. Come detto, i giorni di fuoco saranno una decina, dal 16 al 25 di novembre, e gli sconti andranno a coprire tutte le categorie merceologiche proposte abitualmente da Expert. Giusto un paio di esempi:

• TV Samsung Q70T con tecnologia QLED, maxi schermo da 65”, 4k e hdr scontato del 25% da portare a casa con soli 899 €



• Asciugatrice BOSCH WTR85V18IT, super silenziosa, 8Kg in classe A++ scontata del 43% in offerta a 449 €

Il consiglio è quello di affrettarsi e approfittare della consulenza degli esperti presenti in negozio o disponibili anche al telefono, perché è vero che dieci giorni sembrano tanti, ma è anche vero che l’hi-tech è un tipo di prodotto che va facilmente a ruba. Il rischio, dunque, è quello di ritrovarsi con gli scaffali saccheggiati e deserti prima ancora di aver avuto il tempo di dire “asciugatrice nuova”. E se a molti, l’idea di dover trasportare carichi pesanti sembra un valido motivo per desistere, Expert anticipa e risolve il problema con il comodo e rapido servizio di consegna a domicilio, comprensivo ovviamente di installazione curata nei dettagli.

Insomma, ora non ci sono più scuse: L’anteprima Black è troppo allettante per non approfittarne. E poi, parliamoci chiaro, chi ce la fa a resistere fino al 27 dicembre, chiuso in casa, senza un televisore da 65”?