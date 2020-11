Black Friday: cinque mosse da veri esperti per accaparrarsi i prodotti più ambiti

Shopping-addicted di tutto il mondo, unitevi! L’ora del Black Friday è arrivata. Quest’anno il fatidico venerdì cade il 27 di novembre, ma già c’è chi pianifica il sistema migliore per accaparrarsi i pezzi più ambiti o fare incetta di hi-tech e tecnologia per la casa. Ebbene, se rientrate in questa categoria di pianificatori dello shopping, allora non vedrete l’ora di approfittare di sconti e promozioni che solo il Venerdì Nero sa regalare.

Una buona strategia per voi sarà quella di giocare d’anticipo rispetto a tutti gli altri, sfoderando una programmazione esemplare da veri esperti dell’acquisto: una soluzione che placherà momentaneamente la vostra smania di strisciare la carta e, al contempo, vi permetterà di prendere nota dei desiderata per poterli poi arraffare con un rapido colpo di mano durante i giorni più caldi, battendo tutti sul tempo. Insomma, l’obiettivo è uno solo: arrivare al giorno degli sconti con le idee chiare per poter andare a colpo sicuro una volta in negozio.

E allora ecco per voi 5 mosse da veri esperti per approcciarsi al Black Friday con il giusto spirito da segugio dell’affare:

Scegliere una categoria merceologica che durante il Black Friday va notoriamente a ruba. Parliamo di hi-tech ed elettronica, ovviamente: prodotti solitamente costosi che, nel resto dell’anno, si fa più fatica ad acquistare proprio per l’esborso di denaro che comportano. Le scontistiche del Venerdì Nero, però, permettono di rivalutare questi articoli, potendo ambire anche a prodotti di qualità più elevata.

Non solo è saggio prendere nota dei desiderata, ma anche dei luoghi in cui trovarli. Dare una bella occhiata in anticipo ai vari negozi che offrono quella tipologia di prodotto, diventa fondamentale, così come comparare e valutare le alternative in base alla qualità degli articoli e delle marche proposte, ma anche a servizi collaterali all’acquisto in sé che il negozio propone, come l’assistenza al cliente pre e post-vendita, la sicurezza degli ambienti (oggi più importante che mai), la presenza di una vetrina e-commerce o, ancora, la possibilità di approfittare della consegna della merce a domicilio.

Fare la propria scelta valutando chi offre sconti e promozioni più vantaggiose, perché in fondo lo sappiamo tutti che è quello il nostro punto debole, la percentuale che compare proprio accanto alla parola “sconto”. E allora seguiamo il canto della nostra sirena e lasciamoci tentare da Expert. Già, perché dopo un intero mese di offerte imperdibili, Expert ha deciso di darci il colpo di grazia con altri 8 giorni, a cavallo del Black Friday, dal 23 al 30 di novembre 2020, in cui offre grandissimi sconti su una vasta selezione di prodotti di alta qualità e delle più note marche sul mercato. L’iniziativa si chiama UN BLACK FRIDAY COSI’ LO TROVI SOLO QUI, un nome che parla da solo e che aggiunge ai tanti ribassi diversificati, anche un parallelo sconto del 25% più specifico su tutti i grandi elettrodomestici e sulle tv di ultima generazione a partire da una spesa di 599 €, oltre che su tutti i piccoli elettrodomestici e su tutte le asciugatrici, i quali non prevedono nemmeno una soglia di spesa minima.

Scegliere, pescando dalla nostra lista di desiderata compilata in precedenza, i prodotti più convenienti, più interessanti e più utili per le vostre esigenze. Da abolire, quindi, le parole “di questo posso farne a meno” o “quello che ho a casa funziona ancora bene”, perché sapete anche voi che è solo un ultimo tentativo della vostra coscienza di non farvi cadere in tentazione. Ma in fondo, del voler cambiare televisore, elettrodomestici e dispositivi elettronici o informatici ve ne lamentate praticamente tutto l’anno, quindi la scusa non regge. E allora fatelo, perché di sicuro non troverete prezzi migliori nel resto dell’anno.

Sfruttare ogni mezzo che vi viene offerto per vivere la migliore delle esperienze d’acquisto, il più possibile serena e soddisfacente. Expert, dal canto suo, vi viene incontro mettendo i propri esperti a disposizione in negozio e anche al telefono per un’assistenza e una consulenza completa e professionale, ma soprattutto proponendo un ottimo servizio di consegna a domicilio (e quando si parla di spostare frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici e televisori da 65”, una mano non la si rifiuta di certo). Senza contare l’ulteriore servizio offerto da Expert di installazione dei prodotti consegnati, effettuato sempre con la massima cura per i dettagli.

Insomma, non resta che darvi l’ultimo consiglio, forse il più importante: correte nel più vicino negozio Expert, sarete accolti nel massimo rispetto del distanziamento e delle norme igieniche previste, oppure visitate il sito e date un’occhiata al catalogo online, ma non esitate perché, con sconti così, la voce gira in fretta e i prodotti, statene certi, in men che non si dica andranno a ruba sugli scaffali.