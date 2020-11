Black Friday al tempo del covid: le idee perfette per un regalo a domicilio

I consigli per festeggiare qualcuno a distanza e per combattere la monotonia della quarantena approfittanto delle offerte online di questi giorni

L’emergenza coronavirus ci obbliga a stare a casa, ma immancabilmente arrivano anche i tanto attesi compleanni, o momenti in cui si vuole celebrare un nostro caro o un affetto con un regalo, proprio perché è in queste situazioni così difficili che anche un piccolo gesto o pensiero ci può far sentire più amati e meno distanti.

Cosa e’ possibile fare per festeggiare qualcuno a distanza e rendere questo giorno epico ed esclusivo? Grazie ad alcuni consigli pratici, è possibile combattere la monotonia della quarantena e la nostalgia di un compleanno con tanti amici. E quale migliore occasione del Black Friday per approfittare di offerte e sconti così da fare tesoretto per imminenti compleanni o magari per il prossimo Natale?

Sono tanti gli esercizi commerciali che si occupano di effettuare consegne a domicilio veloci, pasticcerie incluse. O ancora, sfogliando semplicemente l’elenco delle aziende online e i loro siti, potremo scegliere quella che più ci interessa per ordinare il regalo più adatto.

I video party

Sono diventati il momento più allegro dei mesi di lockdown con aperitivi e festeggiamenti virtuali. La tecnologia ci mette a disposizione la possibilità di creare dei veri e propri video party grazie a numerose applicazioni e piattaforme divertenti per effettuare videochiamate in modo semplice e veloce. Finalmente, potremo spegnere allo stesso modo le candeline in compagnia degli amici più cari e brindare tutti assieme con lo spumante per rendere ugualmente una festa di compleanno estrosa e originale. Per di più un regalo praticamente a costo zero!

Cantine online

Per un brindisi speciale non c’è niente di meglio di un ottimo spumante e proprio attraverso alcune celebri cantine online e siti specializzati, è possibile acquistare la migliore etichetta in commercio o magari una selezioni di vini particolari da fare arrivare direttamente a casa del festeggiato. A queste si possono abbinare anche una grandissima varietà di specialità e prodotti tipici sempre in vendita sugli stessi siti e che offriranno a chi riceverà il regalo un’esperienza unica e completa da godere da soli o in compagnia di chi si ha in casa in questi tempi di "clausura obbligatoira".

Una golosa sorpresa..non delude mai

Siamo italiani, il cibo è sempre stato e sempre sarà tra le nostre priorità e se volete festeggiare qualcuno o semplicemente fargli sentire la vostra vicinanza perché non lo vedete da tanto che ne pensate del food delivery? Ci sono tante piattaforme online e app a cui rivolgersi per inviare torte, dolci, colazioni, sushi e pizze con dedica.

Elettrodomestici per prelibatezze dal mondo

Per concludere in bellezza con il filone dei regali ispirati alla tavola e alla convivialità, per gli appassionati di cucina c’è solo ‘imbarazzo della scelta davvero, e in questo periodo in cui siamo costretti a trascorrere tanto tempo dentro casa, dedicarsi ai fornelli e alla passione per il cibo aiuta e rallegra mente, cuore e pancia. Idea simpatica e carina potrebbe essere quella di far arrivare direttamente a casa del festeggiato una biscottiera elettrica, un simpatico oggetto che oltre preparare in pochi minuti dolcissimi biscotti sarà anche un grazioso elemento d’arredo per le nostre isole in cucina. O ancora una macchina per popcorn per le serate film e divano o una hotdog maker per gli amanti dello street food d’oltreocenano, magari abbinando il tutto ad un libro di ricette made in USA

Volare ed esplorare

Volete fare un regalo che accontenti gli amanti della tecnologia, ma soprattutto del paesaggio, di video e foto? Allora il regalo perfetto è un drone, di quelli da guidare senza patentino, ma che permettano a chi lo riceve di fare riprese della zona e immortalare i momenti più belli non appena riprenderemo a festeggiare tutti insieme. Ne esistono di tanti modelli e per tutte le tasche, a partire da cifre intorno ai 100€.

Beauty routine

Le fashion addicted e le amanti del mondo beauty saranno felici di ricevere direttamente a casa scatole piene di prodotti per la beauty routine quotidiana, ne esistono davvero per tutti: capelli, pelle, nail art. E per le più esperte e che dedicano davvero tanto tempo alla cura e al benessere, perché non pensare proprio a piccoli elettrodomestici come lime elettriche per unghia o magari uno specchio ingranditore illuminato per la cura e la pulizia del viso?

Programmi di viaggio e visite virtuali

Quanti dei vostri amici amano viaggiare? E quanti durante l’anno programmano o sognano di interrompere la routine per volare laddove il mondo ha sapori e colori diversi dalla quotidianità? Sopratutto adesso che questo aspetto della nostra vita è stato messo in pausa.

Suggerimenti di regalo interessanti, in attesa di riprendere a viaggiare davvero, potrebbero essere un mappamondo o un planisfero da parete o ancora mappe da grattare, appuntare, timbrare, ricamare per augurare un futuro ricco di nuove mete da collezionare. Nere, colorate, piccole e grandi, tutte hanno in comune uno scopo: aiutarci a tenere traccia dei viaggi effettuati ma anche farci sognare e programmarne di nuovi.

O ancora l’idea di regalare un’esperienza virtuale di viaggio, in un museo, in un teatro e in tanti altri posti ancora. Moltissimi siti offrono la possibilità di acquistare un biglietto per una visita guidata virtuale alle più belle pinacoteche e musei del mondo.