Black friday: idee regalo originali per far felice una donna incinta

Coccolare e prendersi cura di una sorella o un’amica incinta con piccoli regali è un modo per farla sentire amata e al centro dell’attenzione.

Per rendere questo periodo magico ancora più dolce, possiamo approfittare del Black Friday e renderla felice con tanti splendidi pensieri.

Non sapete cosa acquistare? Ecco alcune idee per stupirla e darle tutte le attenzioni che merita in un momento impegnativo come la gravidanza.

Diario della gravidanza



La gravidanza è un periodo pieno di emozioni e di cambiamenti che possono creare anche insicurezze o paure. Per superare ogni incertezza e rendere i nove mesi divertenti e spensierati, il diario della nascita può diventare un “amico” a cui confidare i propri pensieri e non solo. Ogni futura mamma potrà arricchirlo con ecografie, foto o gli appuntamenti dal ginecologo, un bel ricordo da conservare per sempre.

Kit di bellezza

Essere incinta non vuol dire rinunciare a prendersi cura del proprio corpo e concedersi qualche piccola coccola di bellezza. Per non farle mancare nulla, cosa ne dite di regalare un kit pensato solo per chi è in dolce attesa? Una crema per le smagliature, dei prodotti idratanti, uno spray per alleviare le gambe stanche oppure dei sali da bagno: grazie al Black Friday tutti questi prodotti possono essere inseriti nella beauty routine delle future mamme che si concederanno qualche momento di relax tutto per loro.

Capi d’abbigliamento

In gravidanza il corpo cambia velocemente e le future mamme devono sentirsi belle e a proprio agio. Se non hanno voglia di fare shopping, possiamo “sacrificarci” noi e scegliere gli abiti giusti che le accompagneranno durante i nove fatidici mesi. Comodi e dalle linee moderne, seguono le forme del corpo per far sentire ogni donna in gravidanza alla moda e con un look invidiabile.

Collana chiama angeli

Uno dei regali più gettonati è il richiamo degli angeli, una collana lunga con un sonaglio che emette un piacevole suono mentre la futura mamma cammina o si muove, permettendo al piccolo di calmarsi. Inoltre, alcuni credono che il suono del ciondolo possa richiamare la protezione degli angeli.

Cuscino per gravidanza

In gravidanza le donne hanno difficoltà a dormire e a trovare la posizione più comoda per alleviare dolori alla schiena. Trascorrere notti serene è fondamentale per avere le giuste energie prima dell'arrivo del bebè. Un regalo perfetto per una nostra amica o una sorella in dolce attesa è il cuscino per la gravidanza che la avvolgerà piacevolmente durante i mesi della gestazione e che potrà poi riutilizzare durante il periodo dell'allattamento.

Libro dei nomi

Scegliere il nome da dare ad un bambino è una grande responsabilità, ma per rendere il compito più semplice e divertente possiamo regalare alla futura mamma un libro dei nomi. Pagina dopo pagina, potrà trovare lo spunto giusto se è ancora indecisa o scoprire le origini e il significato dei nomi che ha in mente.

Festa a tema

Le future mamme devono sentirsi circondate dall’amore e dall’affetto dei propri cari, quindi regalare una festa dedicata interamente a loro è un modo divertente per far vivere in pieno questa esperienza. Dalla torta ai giochi, senza dimenticare le decorazioni vivaci e spiritose, tutto dovrà essere a tema fino ad arrivare al momento più atteso: la consegna dei doni per farla sentire unica.

Regali per la casa da acquistare con il Black Friday

L'arrivo di un bambino porta inevitabilmente dei cambiamenti anche fra le quattro mura: per questo motivo, prima del parto e grazie al Black Friday possiamo regalare alle future mamme l'indispensabile per una casa a prova di neonato. Le microcamere per controllare il sonno del bambino, una culla da sistemare nella camera dei genitori, ma anche un biberon, il kit per il bagnetto, il tiralatte o termometri sono solo alcune idee per rendere i primi giorni successivi al parto più semplici.

Con queste piccole idee, scegliere il regalo perfetto per chi sta per avere un bambino può essere un modo divertente per dimostrare il nostro affetto ed essere vicini alle future mamme nel momento più importante della loro vita.