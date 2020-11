Cosa regalare ai suoceri approfittando del Black Friday

Il Black Friday è l’occasione giusta per conquistare e far felici i suoceri

Il Black Friday è alle porte e può essere l’occasione giusta per non rinviare ulteriormente la scelta di un regalo che può essere molto complicato, quello per i suoceri.

Il rapporto con loro può essere idilliaco o con pochi punti in comune ma in entrambi i casi il dono deve essere scelto con cura per fare bella figura.

Pronti a conoscere qualche piccola ma utile idea per conquistare anche i suoceri più esigenti? Con il Black Friday non rimane altro che dare libero sfogo alla fantasia e scegliere i regali per lei, per lui o per la coppia.

Regali per la coppia

Conquistare entrambi i suoceri in un colpo solo: in tanti lo sognano ma non è così semplice soprattutto perchè i gusti possono essere molto diversi. C’è chi ama rimanere a casa e chi ha uno spirito più avventuroso e moderno, vediamo in entrambi i casi i regali più giusti e aumentare le nostre probabilità di “successo”.

Suoceri moderni

I vostri suoceri amano mettersi in gioco e tenersi occupati con attività sempre nuove? Allora un regalo che sicuramente apprezzeranno può essere un corso di danza: dal tango ai balli latino americani non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Se invece preferiscono stare all’aria aperta, la scelta più azzeccata è un’escursione pensata appositamente per gli amanti del trekking.

Per chi non riesce a fare a meno dell’adrenalina, poi, il rafting, un giro in quad o in barca a vela li renderanno sicuramente felici.

Suoceri casalinghi

Trascorrere le giornate in casa al calduccio e in completo relax può essere un’altra abitudine dei genitori della vostra dolce metà, quindi perchè non rendere la loro permanenza fra le quattro mura più confortevole? Per sopportare meglio il freddo potete regalare una coperta elettrica o un paio di pantofole riscaldanti.

Una bella cornice digitale, invece, è un modo per far rivivere i momenti più belli vissuti insieme alla famiglia.

La passione per il vintage vi può ispirare un lettore vinile per ascoltare i loro brani preferiti comodamente seduti in poltrona.

Regali suocera

Riuscire a far breccia nel cuore di una suocera non è un’impresa facile, ma il Black Friday può venire in vostro soccorso, basta conoscere i suoi gusti e le passioni.

Per chi ha il pollice verde

Ogni fiore e pianta hanno un significato diverso, ma prima bisogna informarsi bene per non fare una brutta figura! La magnolia simboleggia la simpatia, il giglio giallo l’amicizia, mentre l’orchidea rappresenta il fascino femminile: con queste piante non si può proprio sbagliare e al tempo stesso la madre del vostro partner potrà coltivare ancora di più la sua passione! Oltre a queste idee, un kit da giardinaggio è un altro regalo che risulterà particolarmente gradito.

Appassionata di cucina

Molte hanno la passione per la cucina e sono sempre alla ricerca di nuove e gustose ricette. Per annotarle e non dimenticarne neanche una, potete regalare un’agenda personalizzata o un elegante taccuino da tramandare ai nipoti. Se non fa altro che parlare dell’impastatrice di ultima generazione, allora avete lo spunto giusto per acquistarli con il Black Friday. Un’idea per coccolarla e farle provare nuove esperienze culinarie può essere una gift box con ingredienti particolari e mai provati oppure uno chef a domicilio che cucini solo per lei.

Amante della lettura

I libri sono un modo perfetto per perdersi in mille avventure, come sa bene chi è amante dei libri. Leggere i romanzi preferiti a ogni ora del giorno non sarà più un problema grazie alle pratiche luci da lettura e per non perdere mai il segno potete optare per un segnalibro personalizzato. L’e-reader, poi, è un’ottima soluzione per chi vuole avere tutta la biblioteca con sè, anche quando va al parco oppure a trovare i nipoti.

Regali suocero

Anche conquistare un suocero non è facile: non importa che il suo carattere sia schivo o aperto, la cosa fondamentale da fare è intuire i suoi gusti e sorprenderlo con un regalo.

Fan della tecnologia

Il Black Friday è il momento adatto per trovare l’idea giusta per il padre della vostra dolce metà che non riesce a resistere alle ultime novità tecnologiche. Tablet e pc sono perfetti per farlo rimanere in contatto con la famiglia anche quando sono a distanza. Un drone da pilotare senza brevetto, invece, può essere una valida alternativa per fargli trascorrere pomeriggi divertenti e spensierati insieme ai nipoti.

Esperto di liquori

Un vino pregiato, un whisky invecchiato o un rum ricercato sono regali ideali per il suocero che ama degustare liquori di qualità accompagnandoli con un buon sigaro mentre si rilassa in poltrona. Se poi è un vero intenditore e vuole ampliare la sua conoscenza, gradirà sicuramente un corso da sommelier, ma anche un decanter o un set di accessori da vino.

Sportivo

Lo sport fa bene a qualsiasi età e potete fare centro con un regalo fatto su misura se il padre del vostro partner ama l'attività fisica. Un’idea pratica e comoda è il borsone da palestra e se è appassionato di corsa, può tornargli utile un completo da running con le scarpe abbinate. Per chi si allena quotidianamente ed è sempre attento alle sue prestazioni, con il Black Friday lo smartwatch è il regalo immancabile.

Come avete visto, gli spunti sono davvero tanti, non vi resta che scegliere quello che si addice più ai vostri suoceri.