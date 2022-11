Calendari dell’Avvento e Black Friday: una sorpresa al giorno per aspettare il Natale

Natale è il periodo dell’anno più atteso dai bambini e non solo! Il conto alla rovescia che porta al 25 dicembre da molti è vissuto in trepidante attesa e per rendere più dolce questo momento i calendari dell’Avvento sono ormai una tradizione che ha preso sempre più piede.

L’usanza di origine tedesca nata dall’editore Gerard Langh per permettere ai più piccoli di aspettare l’arrivo del Natale con regali giornalieri, ormai si è diffusa in tutta Europa. Si parte dal primo fino al 24 dicembre, giorno in cui oltre alle caselline del calendario, si possono finalmente scartare i regali.

Le vecchie finestrelle che celavano foto o disegni adesso sono state sostituite da diverse varianti pensate non solo per i bambini, ma anche per gli adulti.

E quale occasione migliore se non il Black Friday per acquistare i calendari dell’Avvento che permetteranno di aspettare il Natale con tanti piccoli doni giorno dopo giorno?

Da quelli beauty a quelli che custodiscono giocattoli per i più piccoli, fino alle versioni golose con dolciumi o quelli originali per cani e gatti ognuno può scegliere come aspettare il 25 dicembre, ma a prezzi convenienti grazie alle offerte del Black Friday.

Per chi non può fare a meno del make up

Le amanti del make up non vedono l’ora che arrivi il periodo di Natale per fare incetta dei calendari dell’Avvento e fare il countdown fino al 25 dicembre circondati da creme, ombretti, matite e tutto quello che serve per un trucco impeccabile.

Dai brand del lusso ai marchi più economici, i calendari a tema beauty nascondono dietro alle finestrelle prodotti in mini o full size, un modo per provare un prodotto nuovo ogni giorno e trovare il proprio “mai più senza”. E se si è appassionati di serie tv impossibile farsi sfuggire quello ispirato al “Trono di spade by Revolution” un calendario tutto da scartare per affrontare il “grande inverno”.

Per rendere l’attesa del Natale più magica

Il Natale è la festa per eccellenza dei più piccoli che aspettano in trepidante attesa l’arrivo di Babbo Natale. Per rendere il periodo che precede le festività allegro e divertente il calendario dell’Avvento a tema giochi è immancabile.

I mattoncini colorati della Lego e gli omini di plastica Playmobil permettono ai bambini di dare libero sfogo alla loro fantasia con quelli a tema natalizio o dedicati ai personaggi preferiti. Ma non sono gli unici, i bambini potranno ampliare la loro collezione di macchinine o vivere fantastiche avventure con i calendari ispirati a questi giochi e a quelli di società.

I gioielli per brillare aspettando il Natale

Davanti ai gioielli molti non riescono proprio a resistere e se al posto di uno ce ne fossero ben 24? Il Black Friday è il momento giusto per acquistare il calendario dell’Avvento a tema gioielli approfittando di sconti imperdibili, visti i prezzi non sempre alla portata di tutti. Anche se impegnativi, questi calendari possono diventare veri e propri oggetti da collezione con pezzi unici che permetteranno a chi li indossa di brillare in attesa del Natale.

Per rendere l’attesa più gustosa

I calendari dell’Avvento sono diventati una tradizione attesa soprattutto se si scelgono quelli a tema cibo con i quali è possibile aspettare il Natale in dolcezza. Quelli gourmet sono l’occasione giusta per sperimentare nuovi sapori provenienti da tutto il mondo o concedersi ogni giorno un piccolo e dolcissimo peccato di gola.

Deliziose bevande all’interno del calendario dell’Avvento

Concedersi un momento di relax con una tazza di tè o tisane è il modo migliore per aspettare il Natale. Per assaggiare una bevanda diversa e assaporare nuovi gusti i calendari dell’Avvento dedicati, porteranno alla scoperta di aromi del tutto nuovi. Ma Natale è anche il periodo di brindisi e festeggiamenti: per non farsi trovare impreparato e scaldarsi durante le fredde giornate di dicembre il calendario a tema birra, cognac o whisky è l’acquisto da fare assolutamente durante il Black Friday e approfittare di prezzi imperdibili.

Il fascino della cancelleria racchiuso nel calendario dell’Avvento

Penne, matite colorate, post-it e adesivi: non sono solo i più piccoli a essere appassionati di cancelleria, allora come resistere e prepararsi al Natale con un calendario a tema? Ogni casella racchiude al suo interno accessori, graffette, block notes e tutti quei prodotti di cancelleria a cui è difficile rinunciare e che di sicuro renderanno più colorato e divertente il lavoro e lo studio!

Il calendario dell’Avvento per far felici Fido e Micio

Aprire ogni giorno una casellina e scoprire il regalo all’interno può far felici anche i quattro zampe se si decide di acquistare con il Black Friday un calendario dedicato a loro. La tradizione diventerà un simpatico gioco da fare con Micio e Fido e condividere un momento di complicità. Ogni giorno fino al 24 dicembre si apriranno finestrelle che celano uno snack e tante piccole leccornie da dare ai pelosi per iniziare in allegria la giornata.

La magica atmosfera natalizia con le candele

Natale e il periodo che lo precede sono ricchi di magia, il calendario dell’Avvento e le candele diventano la combo perfetta per attendere il 25 dicembre e ricreare un ambiente raffinato. Aprire le caselline e trovare all’interno una candela ogni giorno diversa renderanno la casa più accogliente. Non resta che accenderle e godersi lo spettacolo.

Calendario dell’Avvento fai da te: per aspettare il Natale in modo unico

Per animali, per i più piccoli o per i più golosi: i calendari dell’Avvento rispondono a ogni gusto, ma se si decidesse di crearne uno con il fai da te? Sì, perché realizzare le 24 caselline e inserire al loro interno piccoli pensieri per i cari è una coccola in più che di sicuro li farà felici e renderà il periodo prima del Natale davvero unico. In questo caso il calendario si può fare in mille modi con un bigliettino, un sacchetto, un pacchetto o una bustina, l’importante è dare libero sfogo alla fantasia.