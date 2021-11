Black Friday, istruzioni per l'uso: i 5 consigli di cui non puoi fare a meno

Il 26 novembre 2021 è il giorno delle grandi promozioni del Black Friday anche in Italia, una data speciale da segnare in calendario, perché interamente dedicata allo shopping a prezzi stracciati. Si sa, la tradizione del 'venerdì nero' nasce negli Stati Uniti, ma ormai da qualche anno ha oltrepassato i confini e preso piede anche in Italia.

Le 5 regole del Black Friday

Il Black Friday è l'occasione per togliersi degli sfizi, ma anche l'occasione per anticipare lo shopping natalizio, risparmiando tempo prezioso e soprattutto una buona quantità di denaro. Il venerdì nero coinvolge sia negozi fisici sia shop online, ma sono proprio questi ultimi ad avere preso il sopravvento e ad essere i protagonisti indiscussi della Black Week e, in generale, del Black November. Di seguito vi proponiamo una guida pratica per capire come funziona il Black Friday 2021 in Italia e quali sono le regole d'istruzione per non perdere tempo e finire vittima di truffe. Ecco di seguito 5 consigli perfetti per fare l'acquisto perfetto.

Pensa ai prodotti di cui hai bisogno

Le offerte sono davvero molte e il rischio è quello di ritrovarsi a vagare all'impazzata da un sito all'altro finendo per fare acquisti senza criterio. Va bene lasciare un po' di spazio alla fantasia, ma iniziare con una logica è la migliore strategia. Immaginate di entrare in un supermercato senza lista della spesa: uscireste con gelato e patatine e dimentichereste i beni di prima necessità. Per cui entrate con la lista, poi nessuno vi impedirà di aggiungere qualche must have apparentemente inutile. Armatevi quindi di carta e penna e scrivete una lista ordinati di articoli che desiderate da tempo suddividendoli per settore merceologico: in questo modo sarà più facile individuare i siti di e-commerce più idonei alla vostra ricerca.

Visita i principali marketplace e e-commerce

Non abbiate paura di girare sui principali shop online nei giorni precedenti al Black Friday 2021. È fondamentale sapere che i più importanti marketplace anticipano le offerte per cui non sa aspettate il venerdì, per curiosare tra le offerte. Molti forniscono delle preview degli sconti e consentono di prenotarsi già per alcuni articoli. In questo momento potrete inserire gli articoli nel carrello per non dimenticarvene: farete sempre in tempo a rimuoverli o sostituirli al momento dell'acquisto. Ma avrete comunque un vantaggio rispetto agli altri.

Controllare i metodi di pagamento

Attenzione ai metodi di pagamento, per evitare di essere impreparati e non poter approfittare di un super sconto su un prodotto che desiderate da molto tempo. Controllate quindi i metodi di pagamento accettati, in modo da non trovarvi senza via d'uscita quando dovrete convalidare l'ordine. Se non disponete di una carta di credito, ricordatevi di ricaricare la carta prepagata il giorno prima o di verificare che i marketplace a cui siete interessati accettino il pagamento via PayPal.

Attenzione a cosa comprate e alla possibilità di reso

Se avete in mente di acquistare abbigliamento o calzature fate attenzione alle taglie. Date sempre un'occhiata alle tabelle di guida alle dimensioni utilizzate dai vari siti. Se possibile scegliete articoli di brand che già possedete in modo da conoscerne la vestibilità, oppure andate a provare gli articoli in negozio qualche giorno prima. Nel dubbio controllate le politiche di reso dei vari siti. È sempre buona norma affidarsi a marketplace che consentano di visionare gli articoli, provarli e restituirli nel caso in cui non vadano bene. La possibilità di restituire un articolo suggerirebbe anche la possibilità di acquistare più taglie per capo, così da mantenere quello che veste alla perfezione e rendere indietro con il corriere il prodotto troppo piccolo o troppo grande.

Occhio agli "scontissimi"

È buona norma non farsi offuscare la vista dalle percentuali. Il Balck Friday 2021 deve essere l'occasione per fare acquisti pazzi a prezzi di saldo, ma per sicurezza fate dei controlli incrociati sui vari siti per vederne le quotazioni e capire se sono davvero vantaggiosi. Soprattutto nel settore elettronica in cui è possibile approfittare di buone offerte. Non sarà difficile individuare il prezzo di mercato dell'hardware o sfotware che volete acquistare. Insomma, se un prodotto è scontato al 70% o all'80%, non significa che sia proposto al miglior prezzo di mercato: controllate, controllate e ancora controllate.

Non fatevi prendere dal panico: è vero, il 26 novembre 2021, giorno del Black Friday, si avvicina, ma le occasioni non mancheranno: sarà sufficiente seguire le semplici regole che vi abbiamo elencato qui sopra. Cominciate subito a buttare giù la vostra lista, armatevi di carta prepagata e scegliete un buon amico da tenere al vostro fianco perché possa togliervela al momento giusto!