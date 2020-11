Black Friday e Cyber Monday: la checklist per vendite da record e acquisti in sicurezza

Le giornate di shopping online sfrenato si avvicinano. Ecco una piccola lista di consigli sia per chi vende che per chi acquista, per massimizzare profitti e accaparrarsi le migliori offerte

Quest’anno il Black Friday e il Cyber Monday saranno diversi da tutti gli altri anni; la pandemia da covid-19 e l’attuale DPCM (valido fio al prossimo 3/12/20) che ha imposto in molte regioni d’Italia la chiusura dei negozi in questa seconda fase di lockdown soft, stanno determinando un incremento delle vendite online di svariati prodotti.

Infatti, se prima queste due date erano appuntamenti fissi e imprescindibili per gli amanti della tecnologia e di quei prodotti molto cari e difficili da reperire, magari nei piccoli centri, oggi invece lo shopping online, complice anche la situazione globale degli ultimi mesi ha visto un picco in tutti settori, dalla moda all’hitech, dal food agli elettrodomestici; un numero sempre maggiore di persone è spinto a comprare online e preferisce l’ecommerce rispetto ai negozi tradizionali e probabilmente questa tendenza che resterà consolidata per molto tempo di quì a venire.

Mai come quest’anno, Black Friday e Cyber Monday rappresentano un'enorme opportunità di guadagno per le attività commerciali e abbiamo già visto come molti brand si organizzano con codici sconto e promozioni legate a influencer e social.

Se si vuole partecipare al più grande fine settimana di shopping dell'anno, è ora di prepararsi, sia che siate commercianti che semplici acquirenti comodamenti seduti sul divano di casa vostra. Il Black Friday e il Cyber Monday, infatti rappresentano per molti commercianti un momento di picco per le vendite: ci sono campagne da preparare e attività da organizzare per far fronte all'incremento di traffico, vendite da gestire, ordini da evadere e richieste di supporto, e anche resi e rimborsi.

Quali sono allora i consigli per i commercianti e quali quelli per i consumatori per affrontare al meglio questi eventi?

Abbiamo provato a preparare una breve check list per entrambe le categorie, che vi aiuti a navigare nello sconfinato panorama dei giorni compresi tra venerdì nero e lunedì cibernetico.

La check list per vendere

Quest'anno, il weekend del Black Friday Cyber Monday sarà dominato dallo shopping online viste le chiusure fisiche dei negozi, quindi preparate il prima possibile le offerte e iniziate a informare i vostri clienti e visitatori con largo anticipo sarà la marcia in più.

Organizzate i prodotti da vendere sulle vostre piattaforme in modo che siano facili da reperire e soprattutto ben descritti.

Assicuratevi che sia ben in evidenza il prezzo originario così che la percentuale di sconto applicata salti subito all’occhio e ingolosisca i consumatori..

Troppe richieste simultanee possono causare un malfunzionamento o un crash del sito, quindi è importante che il vostro sito sia in grado si reggere elevati giri di traffico. Quindi fate test e se occorre, rivolgetevi ad uno specialista.

Infine, prestare attenzione alle strategie di marketing dei vostri concorrenti può aiutarvi a raccogliere delle idee sulle possibili promozioni; studiate i tipi di email che utilizzano e la loro frequenza di invio, i post che programmano sui social e soprattutto che tipo di comunicazione utilizzano.

I consigli per chi acquista

Veniamo a voi cari amici maniaci dello shopping che in questi giorni darete fondo ai risparmi messi da parte e cercherete di accaparrarvi l’oggetto dei vostri desideri, o magari di portarvi avanti con i regali di Natale. Come acquistare bene senza farvi fregare?

Intanto decidete in anticipo cosa volete comprare, così da non andare in confusione concentrandovi su ciò che davvero state cercando; preparate a tal proposito una wishlist.

Documentatevi sempre prima dell’acquisto, leggete le recensioni presenti online, informatevi su quali sono i prodotti migliori per quella categoria presenti in commercio e studiatene le caratteristiche.

Comparate i prezzi, soprattutto se si tratta di articoli proposti da vari brand; visto che spesso è cattiva abitudine dei rivenditori quella di alzare i prezzi per dare l'impressione di applicare forti ribassi, così da valutare davvero se si tratta di un’offerta.

Verificate sempre le condizioni di reso, i tempi e le modalità di pagamento: meglio pagare sempre con carte ricaricabili e prepagate, così da evitare spiacevoli sorprese sull’estratto conto, se incappiamo in siti poco raccomandabili.

Dunque, ultimo consiglio, ma non per importanza, fate shopping su siti affidabili sia che si tratti di megastore che di marchi di nicchia o piccoli shop online; per capire se un sito è davvero affidabile, possiamo verificare che siano presenti tutte le informazioni necessarie ad identificare il sito stesso: numeri di telefono, indirizzi, partita IVA. infine, controllate la reputazione di cui gode sul web.

A questo punto non ci resta che augurare buono shopping a tutti e delle ottime occasioni di vendita a tutti i commercianti, soprattutto in questo preciso momento storico.