Cosa regalare a una neomamma: tante idee originali durante il Black Friday

Il Black Friday è il momento migliore per fare regali convenienti sì, ma sempre di grande effetto.

Se la vostra migliore amica è diventata mamma da poco e non sapete cosa regalarle per festeggiare il lieto evento, siete nel posto ideale.

Oggi vogliamo darvi alcune splendide idee che faranno felice le neomamme.

1. Regali utili per neomamme e bebè

Iniziamo parlando dei regali utili per neomamme quindi, lasciamo da parte bavaglini ricamati e tutine, e soffermiamoci su ciò che serve realmente ai neo genitori.

La prima cosa sono scorte su scorte di pannolini, sempre essenziali e super necessari!

Per quanto riguarda gli accessori, invece, ecco cosa regalare durante il Black Friday:

Vaschetta per il bagnetto : va scelta con con cura perché il bagnetto deve essere un momento rilassante sia per il neonato che per la mamma per questo la vasca deve essere comoda, pratica e sicura, meglio se richiudibile e trasportabile anche in viaggio

: va scelta con con cura perché il bagnetto deve essere un momento rilassante sia per il neonato che per la mamma per questo la vasca deve essere comoda, pratica e sicura, meglio se richiudibile e trasportabile anche in viaggio Tiralatte : fondamentale durante i mesi di allattamento, assicura ai neonati il latte materno anche quando la mamma non è presente, può essere sia manuale che elettrico

: fondamentale durante i mesi di allattamento, assicura ai neonati il latte materno anche quando la mamma non è presente, può essere sia manuale che elettrico Scaldabiberon : è perfetto per mantenere il latte alla giusta temperatura ed evitare che si raffreddi in attesa della poppata

: è perfetto per mantenere il latte alla giusta temperatura ed evitare che si raffreddi in attesa della poppata Sterilizzatore : pensato per prendersi cura della salute dei neonati è in grado di eliminare germi e batteri da ciuccio e biberon

: pensato per prendersi cura della salute dei neonati è in grado di eliminare germi e batteri da ciuccio e biberon Baby monitor : ideale per controllare i piccoli anche quando non si è nella stessa stanza, garantisce una maggiore sicurezza in casa

: ideale per controllare i piccoli anche quando non si è nella stessa stanza, garantisce una maggiore sicurezza in casa Seggiolone : da usare durante lo svezzamento, (dai 6 mesi in poi), quando il piccolo è in grado di stare seduto da solo

: da usare durante lo svezzamento, (dai 6 mesi in poi), quando il piccolo è in grado di stare seduto da solo Sacco nanna : fondamentale soprattutto in inverno tiene il piccolo protetto e al caldo

: fondamentale soprattutto in inverno tiene il piccolo protetto e al caldo Mangiapannolini: indispensabile per contenere i pannolini sporchi in modo igienico ed evitare cattivi odori in casa

2. Regali economici per neomamme

Se il vostro budget è limitato e non avete una lista nascita a cui fare riferimento, non temete perché la scelta è ampia e variegata.

Ecco alcune idee regalo economiche da acquistare durante il Black Friday:

Bavaglini in silicone : il momento della pappa può essere impegnativo e per evitare di trovare il cibo sparso dappertutto queste bavette sono impermeabili e facili da pulire

: il momento della pappa può essere impegnativo e per evitare di trovare il cibo sparso dappertutto queste bavette sono impermeabili e facili da pulire Ciuccetti : accompagnano il bambino durante la crescita e sono l’accessorio fondamentale per calmarli e farli dormire serenamente

: accompagnano il bambino durante la crescita e sono l’accessorio fondamentale per calmarli e farli dormire serenamente Biberon : ideale per nutrire i piccoli, aiutano i genitori e facilitano la fase dello svezzamento

: ideale per nutrire i piccoli, aiutano i genitori e facilitano la fase dello svezzamento Mussole in cotone organico : sono prodotti naturali, sicuri sulla pelle del bambino e utili anche per il cambio pannolino

: sono prodotti naturali, sicuri sulla pelle del bambino e utili anche per il cambio pannolino Body in cotone : i neonati si sporcano spesso, avere una scorta di body colorati o con stampe divertenti, farà felice sia i piccoli che i genitori

: i neonati si sporcano spesso, avere una scorta di body colorati o con stampe divertenti, farà felice sia i piccoli che i genitori Massaggiagengive : regala sollievo ai bambini durante la fase della dentizione

: regala sollievo ai bambini durante la fase della dentizione Peluches : sono il giochi preferiti dai neonati e li accompagnano nel corso dei primi anni di vita

: sono il giochi preferiti dai neonati e li accompagnano nel corso dei primi anni di vita Cuscini per l’allattamento : mantengono il bambino nella posizione ideale durante la poppata per dare maggiore comfort alla mamma e al piccolo

: mantengono il bambino nella posizione ideale durante la poppata per dare maggiore comfort alla mamma e al piccolo Sonagli e giochi tattili: sono perfetti per sviluppare i sensi dei neonati

3. Regali esclusivi per neomamme

Ovviamente, i regali non sono solo per i bimbi ma anche per le neomamme, che devono sentirsi coccolate in modo da affrontare al meglio la splendida avventura che è la maternità.

Ecco alcuni regali per neomamme da fare al Black Friday: