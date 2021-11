Cyber Monday 2021: iPhone e smartphone sono in super sconto

Passato il Black Friday, è tempo di Cyber Monday 2021, l'occasione giusta per acquistare un super smartphone in sconto. Tutti i più grandi brand hi tech propongono promozioni da non perdere, con offerte che permettono di acquistare i migliori cellulari anche al 50% in meno del prezzo di mercato.

Smartphone in sconto con il Cyber Monday

Potente, performante, con display ampio, più contenuto o pieghevole, ce n'è per tutti i gusti. Ma quale smartphone acquistare con gli sconti del Cyber Monday? Se non avete idea di quale dispositivo mobile comprare, ci pensiamo noi ad indicarvi le offerte che vale la pena perlomeno prendere in considerazione.

iPhone e promozioni

iPhone 12, iPhone 12 mini e iPhone SE sono i tre smartphone che rientrano nelle promozioni di Apple per il Cyber Monday 2021. Sullo store ufficiale di Cupertino, non ci sono offerte dirette sui dispositivi, ma acquistando uno di questi tre modelli si ricevono in omaggio:

un carta regalo da 50 euro da spendere nello store

da spendere nello store tre mesi gratis di Apple TV+

OnePlus: smartphone in sconto

Non solo i prodotti di Cupertino: tanti sono i brand che propongono smartphone in sconto, a partire dal colosso cinese OnePlus. Tra le migliori promozioni:

OnePlus 9 Pro a 719 euro anziché 919, con uno sconto di 200 euro

a 719 euro anziché 919, con uno sconto di 200 euro OnePlus 9 a partire da 569 euro anziché 719

a partire da 569 euro anziché 719 OnePlus 8T a partire da 399 euro anziché 599

OnePlus propone promozioni molto interessanti anche sulla gamma medio fascia del proprio ecosistema. È così che si potranno risparmiare fino a 50 euro acquistando Nord 2 5G (con Ram da 12 GB) e OnePlus Nord CE, e fino al 25% su OnePlus Nord, che potrete acquistare per 299,25 euro anziché 399.

Cyber Monday: tutti gli smartphone OnePlus in sconto

Smartphone Samsung in offerta

Promozioni molto allettanti sono anche quelle previste da Samsung per il Cyber Monday 2021. Lo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 3, con 128 GB di memoria interna è proposto a 899 euro anziché 1.099, mentre Galaxy S21 Ultra 5G, con capacità di archiviazione interna da 512 GB è venduto a 1.299 euro anziché 1.459. Tra le promozioni si contano anche Galaxy A32 a 219 euro, Galaxy A52S 5G scontato del 20% e Galaxy S21 5G (256 GB) a 779 euro anziché 1.129.

In più, con il codice sconto CYBER2021 da utilizzare prima di finalizzare l'acquisto, è possibile assicurarsi il "super" top di gamma foldable, Galaxy Z Fold3 5G con uno sconto extra del 20%.