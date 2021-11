Il Cyber Monday rende smart la cucina: le offerte LG, Kenwood e Moulinex da non farsi sfuggire

Con la fine del Black Friday pensavamo di esserci lasciati alle spalle gli sconti imperdibili! Invece no, anche oggi possiamo approfittare del Cyber Monday e sfruttare le migliori offerte.

Il “lunedì cibernetico”, è il momento giusto per acquistare prodotti high tech per la casa. Non solo televisori o smartphone, questa è la giornata in cui gli appassionati di cucina possono comprare tutti gli accessori di cui hanno bisogno per diventare dei veri e propri chef.

Ma non solo, il Cyber Monday è anche l’occasione per continuare a fare i regali di Natale e far felice chi è alle prime armi o chi dietro ai fornelli è un vero e proprio asso e vuole avere una cucina sempre più smart.

La lista dei desideri è sempre più lunga, vediamo i prodotti da spuntare dalla gift list e da scartare sotto l’albero.

Impasti che passione!

Da bravi amanti della cucina abbiamo un solo ed unico obiettivo: impastare! Allora il “lunedì cibernetico” è il momento giusto per arricchire la nostra cucina con impastatrici in grado di frullare, mescolare e soprattutto realizzare composti morbidi e soffici. L’accessorio irrinunciabile è la Kenwood Impastatrice Planetaria Chef XL, il sogno di tutti quelli che si sono appassionati al pane e ai lievitati. Una volta che l’impasto è pronto, la macchina del pane riesce a cuocere e rendere fragrante ogni preparazione.

Sempre per impastare c’è la planetaria: ideale per dolci e per mescolare in pochi minuti tutti gli ingredienti, ci permetterà di seguire la nostra passione anche se abbiamo poco tempo. Ad esempio il robot da cucina Moulinex dotato di ganci e fruste è l’elettrodomestico giusto per divertirci in cucina.

Piatti gustosi ma senza grassi

Se amiamo friggere è arrivato il momento in cui possiamo farlo liberamente senza doverci preoccupare della forma fisica! Sì, perché uno degli elettrodomestici da avere assolutamente in cucina è la friggitrice ad aria.

L’apparecchio permette di cuocere con poco o addirittura senza olio. Facile e intuitiva, quella della Moulinex, ha dimensioni ridotte, è adatta ad ogni tipo di ingrediente e i nostri fritti saranno sempre croccanti e leggeri!

Una pentola per ogni cottura

Da bravi appassionati di cucina, non sappiamo resistere alle sfide e le varie tipologie di cottura mettono alla prova anche i cuochi più abili. La cottura lenta e quella a bassa temperatura sono tra le nostre preferite? Non rinunciamo alla grigliata anche in inverno? Zuppe calde e cremose sono la nostra nuova ossessione? Con Moulinex Pack Cookeo possiamo cucinare tutti questi piatti e molti altri ancora, anche se abbiamo poco tempo a disposizione.

Snack e succhi per aperitivi a regola d’arte

Durante il periodo natalizio cene e pranzi si alternano ad aperitivi e per non farci trovare mai impreparati il Cyber Monday è l’occasione giusta per acquistare l’essiccatore. Ottimo per realizzare chips con ogni ingrediente, regalerà croccantezza ad ogni piatto.

Il must have per ogni aperitivo che si rispetti è una bella bevanda da sorseggiare. Se i cocktail sono il nostro forte, per chi preferisce bibite analcoliche possiamo puntare tutto su succhi di frutta ed estrattori, che ci permetteranno anche di creare salse per arricchire ogni nostro piatto e farlo diventare all’altezza dei grandi chef.

L’importanza degli elettrodomestici per la cottura

Il segreto per realizzare piatti deliziosi è la cottura e il piano ad induzione è un accessorio che ci permetterà di creare ricette squisite grazie alla cottura più uniforme data dalla distribuzione omogenea del calore. Spesso dotati di quattro fuochi, come quello della Whirpool, sono facili da utilizzare e da pulire.

Sia che siamo cuochi provetti, sia che siamo abili dietro ai fornelli, in cucina non può mancare il forno a microonde: piccolo e compatto, è perfetto per cuocere ogni tipo di ingrediente in pochi minuti. Con tutti questi elettrodomestici faremo un figurone in qualsiasi occasione e anche il palato più esigente sarà soddisfatto.

Quale accessorio è il vostro preferito? Avete già scelto quello da regalare o regalarvi? Il Cyber Monday è pronto ad esaudire ogni desiderio.