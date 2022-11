Black Friday 2022, parola d'ordine: evitare le truffe. Ecco come

Il Black Friday 2022 sarà il prossimo 26 novembre, un giorno da segnare in agenda per tutti gli appassionati di shopping. Il venerdì più atteso di sempre, dunque, è quasi arrivato e per non farci trovare impreparati, ecco alcuni consigli su cosa acquistare e, soprattutto, come evitare le truffe.

Cosa comprare durante il Black Friday

Il Black Friday è il giorno più indicato per dedicarsi allo shopping, perché si possono trovare davvero tantissimi prodotti in offerta. Non solo elettronica, ma anche articoli di profumeria, abbigliamento, cosmetici e promozioni da non perdere sui viaggi. Insomma, un universo di possibilità in grado di accontentare i gusti e le esigenze di tutti, compresi i bambini.

Ci si avvicina al Natale e il Black Friday è il giorno più indicato per cominciare con gli acquisti e giocare d'anticipo. Del resto la tradizione del Black Friday nasce proprio per questo motivo.

Ma cosa è meglio comprare? Prima di tutto approfittate degli sconti sugli articoli di elettronica, dai tablet ai televisori full HD, fino agli smartphone. Sono i più richiesti e di conseguenza i rivenditori - sia fisici sia online - garantiscono prezzi imperdibili. Non possono mancare l’abbigliamento e gli articoli di profumeria. Tra gli acquisti convenienti da effettuare il 26 novembre 2022 ci sono anche articoli per la casa, come phon, aspirapolveri di ultima generazione, robot da cucina, frigoriferi, ferri da stiro, asciugatrici e lavatrici. E se amate viaggiare, durante il Black Friday potrete trovare online moltissime offerte su voli last minute da non perdere. Ricapitolando, quindi, ecco cosa comprare:

prodotti di elettronica come smartphone, tablet e pc

cosmetici, profumi e prodotti per la bellezza

abbigliamento per uomo e donna

articoli e accessori per la casa

viaggi e pacchetti turistici

Black Friday 2021: come evitare le truffe

Durante il Black Friday, così come nel periodo di saldi, è possibile incappare in truffe, per questo motivo bisogna essere bravi a intuire se qualcosa non va e mettersi al sicuro da prossibili imprevisti. Innanzitutto, controllate sempre il prezzo di partenza per verificare se c’è un reale risparmio; per gli acquisti online è bene sempre leggere le recensioni di chi, prima di voi, ha effettuato l’acquisto.

I rischi maggiori - bisogna specificarlo - si corrono al di fuori delle grandi piattaforme. Chi acquista sui siti di aziende poco conosciute, deve verificare che abbiano inserito i propri recapiti sul sito: indirizzo geografico e i contatti di telefono e email. È un obbligo di legge. Attenzione anche al dominio del sito, perché il .it non è garanzia che il negozio abbia la sua sede in Italia. Potrebbe spedire da Paesi extra Ue e per questi venditori potrebbe non applicarsi la normativa europea a tutela del consumatore.