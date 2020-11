Black Friday: i regali perfetti per gli amanti del fai da te

Il Black Friday è il momento perfetto per pensare ai regali di Natale e scovare quello perfetto per gli appassionati del fai da te

Fare i regali è un modo divertente per dedicarsi allo shopping per un "giusta causa" e senza rimorsi, ma in alcuni casi la ricerca dell'oggetto perfetto diventa un'impresa difficile, soprattutto quando arriva il Natale.

Allora come stupire e far felice una persona cara? Basta conoscere i suoi gusti e i suoi hobby e con l'aiuto del Black Friday, ormai alle porte, potremo fare un regalo originale e che di sicuro la lascerà a bocca aperta.

Se poi è amante del fai da te diventa tutto più semplice: dal cucito allo scrapbooking, fino ai lavori a maglia senza dimenticare il bricolage, le idee sono tante. Non resta che approfittare del Black Friday e scegliere il regalo giusto.

Cucito

Mixare colori, stoffe di diversi materiali e disegnare outfit sempre diversi per avere un look innovativo sono le attività preferite della persona a cui volete fare un regalo di Natale? Allora quest'anno è arrivata l'occasione giusta per regalare un bel set da cucito. Può essere anche un’idea inaspettata che può far venire voglia di avvicinarsi ad un nuovo hobby o consolidare una passione.

Spolette di cotone colorato, aghi, forbici da sarta, metro a nastro, spilli, puntaspilli sono i must have per chi ha la passione del cucito, ma anche stoffe colorate e passamaneria non possono mancare. Poi se volete davvero stupire la persona cara, una macchina da cucire potrebbe essere l’oggetto che sogna da sempre.

Scrapbooking e decoupage

Un foglio bianco o un album da riempire sono il mezzo perfetto per liberare la propria fantasia, lo sanno bene gli appassionati di scrapbooking che rendono colorata e indimenticabile ogni loro creazione. Dai biglietti da visita, ai chiudi pacco, senza dimenticare gli album di foto, chi ama lo scrapbooking e il decoupage può dar vita a vere e proprie opere d'arte utilizzando carta, colori e piccoli accessori.

Possiamo approfittare del Black Friday per acquistare il prodotto che ogni scrap addicted deve assolutamente avere. Non sapranno resistere davanti ad una fustellatrice, la macchinetta meccanica che taglia carta e tessuti nelle forme più disparate. Non può mancare nemmeno la pistola colla a caldo da utilizzare con carta, feltro, pannolenci, gomma crepla e tutto ciò che può essere trasformato e modellato, sarà di sicuro un regalo che lascerà a bocca aperta chi lo riceverà!

Lavoro a maglia

Negli ultimi tempi sta tornando in voga il lavoro a maglia, per la gioia delle nonne che non vedono l'ora di tramandare i loro segreti e consigli! L'attività non solo è rilassante, ma permette di realizzare un guardaroba completamente personale o peluche e giocattoli per i più piccoli realizzati interamente a mano.

Allora cosa regalare ad un'amante del lavoro a maglia? Gomitoli dai colori disparati e i filati più diversi sono indispensabili per realizzare sciarpe o orsacchiotti, ma anche per farsi ispirare e mettere in risalto la loro personalità. Accanto a questi oggetti, non possono mancare ferri e uncinetti di dimensioni differenti, per finire un'idea regalo apprezzata potrebbe essere un set di aghi e filo, per ricamare ogni creazione.

Bricolage

Tra gli amici o parenti c'è sempre l'appassionato di fai da te pronto a dedicarsi a piccole manutenzioni o a realizzare lavori in legno. Per loro, grazie alle offerte del Black Friday, è facilissimo trovare il regalo perfetto. Trapano e avvitatore non devono mai mancare tra gli strumenti indispensabili per un amante del bricolage, magari si può regalare l'ultimo modello completo di punte e batteria ricaricabile.

Grazie all'evoluzione tecnologica possiamo puntare su attrezzi smart, come la livella laser o il trapano con luce a led. Per chi è preciso e ama avere gli attrezzi sempre in ordine, invece, non c’è niente di meglio di un tavolo o un pannello. Se poi è alle prime armi, una cassetta degli attrezzi con l'essenziale e un piccolo manuale di bricolage saranno un ottimo regalo per iniziare e appassionarsi ancora di più a questo hobby.

Le attività del fai da te sono davvero tante, proprio come le offerte del Black Friday: non dobbiamo far altro che scoprire l’hobby preferito e farlo diventare ancora più speciale.