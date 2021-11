Lego, Barbie e tutti i giocattoli in super sconto per il Black Friday: le miglior offerte

Giocattoli e Black Friday 2021 uguale binomio perfetto. Il "venerdì nero" delle offerte è il giorno giusto per fare incetta di regali per i più piccini, figli, nipoti, amici, con uno sguardo al Natale prossimo venturo. Sono tanti i brand che aderiscono all'iniziativa - non potrebbe essere diversamente - e gli sconti sui giochi sono veramente interessanti.

Offerte Lego per il Black Friday

Per lui, per lei o per entrambi. Per bambini più piccoli, per ragazzini, ma anche per adulti: chi l'ha detto, infatti, che i più grandi non possano giocare? Un esempio chiaro è offerto dalle promozione di Lego per il Black Friday. Con l'acquisto di set, infatti, il colosso danese dei blocchetti incastrabili garantisce una lunga serie di prodotti in omaggio:

il Cortile di Babbo Natale a fronte di una spesa di almeno 170 euro

la Spada laser di Luke Skywalker acquistando il nuovo set AT-AT Lego Star Wars

una coperta in pile con spese superiori ai 200 euro (ma solo il 29 novembre)

promozioni selezionati per gli utenti VIP

Barbie in offerta

Se dovete fare un regalo ad una bimba, cosa c'è di meglio di acquistare una Barbie o addirittura un set della bambola con i capelli biondi? Sconti fino al 30% sono disponibili negli store online principali dedicati ai giocattoli, e anche su eBay.it le offerte succulente non mancano. Qualche esempio di Barbie in sconto che potrete acquistare durante il periodo di Black Friday:

Toys Center: sconti su tutti i giocattoli

Toys Center è efficace: il colosso dei giocattoli, infatti, ha deciso di garantire ai propri clienti un'offerta semplice ma decisa: con almeno 60 euro di spesa, infatti, è possibile comprare giocattoli al 25% di sconto per il Black Friday. Tutto il catalogo è incluso, niente escluso.

Gli sconti sono per i bambini di tutte le età: è possibile trovare giochi per le fasce 0-2 anni, 3-4 anni, 5-7 anni, 8-12 anni e 12+, oltre a una vasta selezione di proposte per tutte le età, e quindi anche per le persone adulte (fino a 99 anni). Oltre ai già citati Lego e Barbie, è possibile acquistare prodotti a marchio Pokemon, Playmobil, Fisher Price, Cicciobello e tanti altri.

Esselunga: giochi in promozione

Quante offerta da Esselunga! La nota catena di ipermercati è una garanzia anche in fatto di giocattoli per i più piccoli, e propone un vasto catalogo di prodotti a prezzi da urlo, con promozioni fino al 50% del prezzo. Ci sono giochi in scatola, acrion figure, bambole e Barbie, set Lego, puzzle e chi più ne ha, più ne metta. Non mancano i giochi di società e quelli istruttivi. Ecco alcuni esempi di giocattoli in offerta per il Black Friday 2021: