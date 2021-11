Black Friday: giochi e accessori per far felici cani e gatti

Black Friday: queste due paroline magiche fanno subito pensare a sconti imperdibili e shopping sfrenato. Ormai non si tratta più soltanto di un giorno ben preciso, ma quasi di un intero mese, tanto da pensare spesso a un vero e proprio “Black November”.

Questo appuntamento originario degli Stati Uniti ha conquistato sempre più popolarità grazie a tanti prodotti scontati delle più svariate categorie. In poche parole ce n’è per tutti i gusti. Chi ama la tecnologia può approfittare di pc, smartphone e tablet a prezzi irripetibili.

Chi invece vuole rinnovare il proprio guardaroba non ha che l’imbarazzo della scelta tra cappotti, camicie e capi all’ultima moda. Anche per i bambini sono previste offerte eccezionali per riempirli di giocattoli e accessori, così da non farsi trovare impreparati per il Natale.

E gli animali domestici che ci fanno sempre tanta compagnia? Anche a loro il Black Friday riserva sconti davvero interessanti. Siamo pronti a scoprire i 5 prodotti irrinunciabili per il benessere dei pet? Prendiamo carta e penna e facciamo una bella lista di tutto quello che serve a Fido e Micio, al resto ci penserà il “venerdì nero”.

1. Tutto parte da un'alimentazione corretta





L’alimentazione del cane e del gatto è un aspetto molto importante nella quotidianità dei pet. Il cibo permette a Micio e Fido di conservare uno stato di salute ottimale e nello stesso tempo assumere gli elementi fondamentali che gli forniscono le giuste energie per affrontare la giornata. Il Black Friday è l’occasione giusta per fare una bella scorta di cibo sano e col giusto quantitativo di nutrienti.

Bocconcini e crocchette per cani garantiscono un’alimentazione equilibrata in ogni momento della giornata e sarà impossibile per il nostro amico a quattro zampe resistere. Anche per i gatti cibo umido e secco sono essenziali e li accompagnano in ogni fase della loro vita.

2. Una cuccia comoda e confortevole

Sia d’inverno che d’estate cani e gatti hanno bisogno di un luogo sicuro in cui potersi riposare, ma anche ripararsi dal freddo e dal caldo. Vogliamo fare una bella sorpresa al nostro pet? Allora perché non regalargli qualcosa di speciale che diventerà il posto preferito in cui trascorrere tante ore? Colorate, comode, confortevoli, le cucce per cani devono permettergli di schiacciare un sonnellino in tutta tranquillità, ma anche di muoversi liberamente.

I gatti, poi, amano avere un posto tutto per loro in cui rilassarsi tra un gioco e una carezza, allora la cuccia rappresenta l’oggetto del desiderio da acquistare approfittando del “venerdì nero”.

3. La salute dei pet viene prima di tutto

È impossibile non accorgersi di quanto cani e gatti siano felici quando sono all’aperto. A Fido piace correre, scoprire la natura che lo circonda, rotolarsi sui prati e annusare tutto quello che lo incuriosisce. Micio non è da meno, soprattutto quando si tratta di dare sfogo al suo istinto da cacciatore e riposarsi sotto i raggi del sole.

Se vogliamo lasciarli liberi di seguire le loro passioni in totale sicurezza, non dobbiamo dimenticarci dell’importanza degli antiparassitari. I prodotti per cani e gatti non vanno utilizzati soltanto in primavera ed estate, ma rappresentano un valido aiuto per la salute e il benessere dei pet tutto l’anno. Zecche, pulci e zanzare non avranno scampo e i pet si divertiranno insieme a noi.

4. Mai trascurare l'igiene

I nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di attenzioni quotidiane, in particolare quando ci si prende cura della loro igiene. Cani e gatti sono molto attenti alla loro pulizia personale e sono particolarmente scrupolosi da questo punto di vista. Il nostro compito è quello di assecondare le loro abitudini e rendere questa necessità confortevole e comoda.

Nel kit “perfetto” non possono mancare spazzole, shampoo, dentifrici e tutto quello che serve per prendersi cura di denti, unghie e mantello, ma non solo. Il gatto è igienista per antonomasia, trascorre la maggior parte del suo tempo in casa e quindi ha bisogno di uno spazio appartato tutto per sé. Ecco perché grazie all’aiuto del Black Friday possiamo creare un angolo solo per lui, attrezzato e fornito di lettiera e cassetta igienica.

Il cane, invece, è più abituato ad uscire all’aperto, ma questo non vuol dire che non dobbiamo avere tutto l’occorrente per la sua igiene come sacchetti e tappetini per far fronte a ogni evenienza.

5. Giochi e passatempi per rendere felici i pet

Per i pet, il gioco è un bisogno naturale. I cani non si stancherebbero mai di correre e rincorrere palline, mentre i gatti allenano in questo modo il loro istinto da cacciatori e si mantengono agili. Inutile negarlo, per entrambi i giochi rappresentano il momento più bello della giornata, sia all’aperto che in casa.

Per fargli capire quanto gli vogliamo bene, grazie al Black Friday possiamo regalargli percorsi di agility per assecondare la loro voglia di movimento oppure i tiragraffi, il posto ideale in cui i gatti possono giocare, rilassarsi e farsi le unghie. Il divertimento per i nostri amici a quattro zampe sarà assicurato anche tra le quattro mura!

Tante altre promozioni attive dal 22 al 28 novembre, sono visionabili al seguente link.