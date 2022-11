Occasioni Black Friday: i modelli di jeans più trendy da non farsi scappare

Il Black Friday 2022 fa rima con moda e sconti. Il periodo degli sconti pazzi novembrini è alle porte, e con esso la possibilità di rifarsi il guardaroba in vista della stagione autunnale e invernale (che tarda comunque ad arrivare). Come ogni anno ci sarà la vera e propria corsa all'acquisto, tutti i brand di abbigliamento più noti e rinomati, infatti, propongono sconti molto allettenti sui propri capi, ai quali è difficile di dire di no.

Black Friday 2022: i modelli di jeans da non farsi sfuggire

Tra i maggiori 'desiderata' ci sono sicuramente i jeans, pantaloni intramontabili, in grado di dare uno stile unico al proprio outfit. Che si tratti di passare una giornata all'aria aperta, recarsi sul posto di lavoro o uscire la sera, è impossibile non trovare un pantalone in jeans che non si abbini al meglio ai propri capi di vestiario. Ecco perché i jeans in sconto con il Black Friday 2022 saranno uno dei prodotti più ricercati ed acquistati, in negozio fisico ma anche online. Vediamo quindi quali saranno i modelli di tendenza che andranno ad arricchire i nostri guardaroba.

Jeans a vita alta

I jeans a vita alta sono tornati prepotentemente di moda negli ultimi anni, e anche nel 2022 continuano ad essere un must have. Sono dei pantaloni perfetti per tutte le occasioni, in grado di valorizzare il fisico e dare quel tocco di nonsoché al proprio outfit. Perché sono così trendy? Oltre ad essere comodi, sono in grado di valorizzare ogni tipo di fisico, se indossati con i giusti abbinamenti. Sono l'ideale per chi ha un fisico molto magro e asciutto, ma fanno la loro 'porca' figura anche in chi ha forme un po' più abbondanti, perché in grado di slanciare - è proprio il caso di dirlo - l'intera figura di chi li indossa.

Modelli a vita bassa

Sono un capo che ha avuto una grande diffusione nei primi anni 2000, tornati prepotentemente di moda con la stagione autunno-inverno 2022/23. Non è un caso che in occasione del Black Friday 2022 i jeans a vita bassa saranno tra i pantaloni più venduti in assoluto. Molti brand ne stanno proponendo sia in versione femminile sia in versione maschile, ma non è un mistero che proprio le donne possono valorizzare il proprio stile quotidiano con questo tipo di taglio.

Non importa se le temperature scenderanno, i pantaloni a vita bassa permettono alle ragazze di giocare con il proprio stile. Pantaloni che cingono i fianchi e mostrano l'ombelico, ideali per chi ha la fortuna di avere un fisico asciutto e slanciato. Possono essere indossati con tutto, ma la combo con maglioncino a maniche lunghe e scarpe da ginnastica è la soluzione che regala più gioie.

La comodità del baggy

I jeans baggy continuano ad essere i più apprezzati e acquistati, sia dalle donne sia dagli uomini. Uno dei punti focali è sicuramente la comodità: possono essere indossati senza accorgersi di averceli addosso. Pantaloni in denim ampi sui fianchi e sulle gambe, possono essere adattati a diversi stili di abbigliamento, più casual ma anche urban e metropolitan. Acquistando un jeans baggy in sconto con il Black Friday non si sbaglia mai.

La cifra stilistica dei jeans baggy è il loro stile un po' mascolino, che si adatta perfettamente all'uomo moderno, ma che rende sexy ed accattivante anche l'outfit femminile. La vestibilità ampia nella parte alta e stretta sul fondo può essere sfruttata al meglio per dare movimento al proprio look, in modo originale e sempre rinnovato.

Passione skinny

Inventati negli anni '60, sono stati oggetto di rivisitazione nel corso dei decenni, mantenendo sempre la centralità nell'universo femminile, prima, e in quello maschile, poi. Pantaloni dalla silhouette molto stretta, sanno essere versatili, e possono essere indossati con tutto. Ecco perché sono sempre rimasti un capo must have e non sono mai tramontati nell'immaginario di moda collettivo. Tutti i brand più famosi non possono prescindere da un jeans stretto e aderente, che valorizza il fisico in diverse condizioni d'uso.

Il jeans skinny è ottimo se indossato con uno stile di abbigliamento casual, ma anche più sportivo, con felpa e sneaker. Per un look più ricercato e di tendenza, questo modello di pantaloni può essere indossato anche con camicia e tacco per le donne, o camicia e scarpa derby per l'uomo. Una capo trasversale, che può valorizzare e rendere unico lo stile di chiunque.