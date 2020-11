Cyber Monday e tecnologia: 10 oggetti high tech di tendenza da non farsi sfuggire

Sono il desiderio di tutti coloro che amano essere sempre al passo con gli ultimi ritrovati in fatto di tecnologia. Ecco cosa comprare in questo lunedì cibernetico

La tecnologia fa passi da gigante e ogni anno il numero di gadget tecnologici che fa parte della nostra quotidianità aumenta esponenzialmente, così come quelli che vengono realizzati. Gli oggetti hi-tech sono il massimo che si possa desiderare, perché all'utilità che li contraddistingue si aggiunge anche il desiderio di possedere un oggetto di ultima generazione.

Allora quale migliore occasione se non quella del Cyber Monday di oggi per navigare online e accaparrarsi le migliori offerte tecnologiche in commercio, magari pensando anche a qualche idea originale per i prossimi regali di Natale.

Abbiamo stilato qui di seguito la lista di 10 super prodotti che tutti vorremo avere in casa

Iphone 12

L’ultimo nato in casa Apple tra gli smartophone è in commercio da poche settimane ed è l’oggetto del desiderio di tanti; declinato anche nelle versioni Pro e Mini è un vero gioiellino della tecnologia, in 5 colori differenti ha un prezzo un po’ alto, ma un sacrificio che si deve fare per aggiudicarsi tante funzioni e caratteristiche. E’ super veloce con la sua banda 5G, con ben tre fotocamere e l’ormai imprescindibile riconoscimento facciale che ha reso obsoleta l’impronta digitale.

Surface Duo

Restando in ambito telefonia, prodotto da LG è uno smatphone con due schermi affiancati che permettono di svolgere più azioni in contemporanea e di essere davvero multitasking. Il perfetto regalo da farsi se si ha un’attività lavorativa frenetica che spesso ci porta lontano da pc e scrivanie.

Macchina del caffè portatile

La macchina da caffè portatile è in grado di preparare da 3 a 4 tazze di caffè espresso in pochi minuti utilizzando solo l'alimentazione dell’auto. E per lavare la tazzina è sufficiente premere il pulsante di erogazione per 5 secondi e far funzionare la macchina senza capsule. Compatibile con molte marche di cialde e capsule è il sogno che si realizza per tutti coloro che non riescono a rinunciare all’espresso ovunque si trovino.

Monopattino elettrico

Il monopattino elettrico è stato il vero protagonista di quest’anno, ecologico e pratico, permette di muoversi in città ed evita di rimanere imbottigliati nel traffico. Il monopattino è passato dall’essere un accessorio ludico ad un vero e proprio mezzo di trasporto smart. Ne esistono di diversi, con vari materiali, velocità e prezzi differenti.

Amplificatore di segnale wifi

Non riuscite mai a guardare i film a letto perché il router è in un’altra stanza e il segnale è troppo debole? Quello che fa al caso vostro è un amplificatore di segnale wifi: si tratta di dispositivi piccoli e facili da configurare, che vi faranno tornare online in un attimo. Con questo semplice accessorio potrete dire addio per sempre allo streaming lento e navigare ovunque ci sia una connessione disponibile.

Autoparlante intelligente

Per chi sogna di gestire tutti i dispositivi di casa semplicemente tramite comando vocale, è un piccolo oggetto di tecnologia accessibile a tutti; un altoparlante intelligente. Sono quasi sempre piccoli e dall'estetica accattivante, si adattano a qualsiasi spazio e diventando quasi una compagnia, sopratutti per chi vive solo. Di sicuro è l'accessorio tecnologico del momento, quindi anche un’idea carina da acquistare con gli sconti del Cyber Monday e magari da mettere sotto l’albero il prossimo Natale.

Telecomando wireless per fotocamera

Perfetto per chi odia l’autoscatto e non sa mai come scattare foto di gruppo. Il telecomando wireless funziona con una varietà di modelli di macchine fotografiche, e si aziona premendo semplicemente un tasto. È tascabile ed economico, oltre ad essere un ottimo regalo per gli appassionati di fotografia. È l’ideale per tutte quelle situazioni dove il tempo di scatto è importante, o per soggetti difficili da raggiungere. Vi consentirà di fare le cose con calma, piuttosto che attendere lo scadere del timer interno della macchina fotografica

Tavoletta grafica

Appunti, lista della spesa, memo: sulla tavoletta grafica si può annotare qualsiasi cosa in modo pratico e veloce. Ci si scrive come su un normale foglio e per cancellare basta premere un semplice pulsante. Funziona a batterie e può essere cancellata ben 100.000 volte. Disponibile in vari modelli e tanti colori, può essere un modo intelligente per ridurre l'uso della carta ma anche un regalo utilissimo per i bambini che stanno imparando a scrivere. Ne esistono versioni pro dedicate ai più grandi, ma soprattutto a chi ama dilettarsi nel disegno tecnico o magari nell’animazione al pc.

Robot da cucina

Ormai si è out in cucina se non si possiede un robot dalle mille funzioni; anche gli chef più provetti ne possiedono uno e ne esistono versioni davvero iper tecnologiche, che di programmano anche a distanza tramite app e che fanno di tutto, dagli impasti alle cotture. Sono l’ideale per chi ha poco tempo in cucina, così come per chi invece ci trascorre parecchio tempo e si diletta tra manicaretti e preparazioni degne di uno chef stellato.

Traduttore tascabile

In vendita già da un pò negli USA il traduttore è il gadget tascabile ideale per chi ha necessità di avere sempre a portata di mano un valido aiutante per comprendere lingue che non si comprendono alla perfezione. Sia che serva per un prossimo viaggio, che speriamo di poter fare presto, sia che possa essere utilizzato durante un meeting di lavoro in smart working, questo traduttore traduce immediatamente una conversazione sullo schermo del dispositivo. Ne esistono versioni programmate fino a 74 lingue diverse e il traduttore è stato pensato affinchè nulla, della traduzione, venga mai perso.