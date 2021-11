In forma con il Black Friday: le migliori offerte su abbigliamento e accessori per lo sport

Avete già pensato alla vostra strategia per approfittare appieno degli sconti del Black Friday 2021? Per molti è periodo di acquisti pazzi, c'è chi preferisce acquistare tecnologia in offerta, chi ancora pensa soprattutto all'abbigliamento. Ma il "venerdì nero" è anche il momento prediletto dagli amanti dell'attività fisica per comprare abbigliamento tecnico a prezzo di saldo e tutti gli accessori necessari per rimettersi in forma e allenarsi.

Le possibilità di fare affari sono dietro l'angolo, e non cadono solo il 26 di questo mese: tutto il mese di novembre è considerato ormai Black November e permette di acquistare accessori e vestiti per lo sport a prezzi incredibili. Vediamo quindi di seguito quali sono le categorie di prodotti per l'allenamento che ci permetteranno di risparmiare in maniera consistente.

1. Sneaker sportive

Grazie al Black Friday 2021 è possibile fare incetta delle migliori scarpe sport in offerta, a prezzi mai visti. Sneaker per la vita di tutti i giorni, ma anche scarpe per il fitness da utilizzare in palestra, calzature per il calcio e il calcetto, per il tennis, e chi più ne ha più ne metta. Con gli sconti di novembre tutte le categorie di sportivi potranno rimpolpare la scarpiera e allenarsi calzando le scarpe sportive delle migliori marche in circolazione.

2. Sport invernali

La stagione fredda è già cominciata, quella degli sport invernali è alle porte. Se sei un amante della neve, grazie al Black Friday puoi approfittare di tute da sci in sconto, oltre ad abbigliamento professionale, caschetti, scarponi e maschere. Tutto l'occorrente, insomma, per affrontare lunghe discese sulle piste in sicurezza e indossando capi ed accessori trendy.

La stagione invernale non è solo sci - o snowboard - ma anche lunghe camminate e ciaspolate in montagna. Ecco dunque che è possibile approfittare degli sconti per acquistare zaini e bastoncini, ghette e ramponicini antiscivolo, così come borracce e termos per contenere le bevande calde e binocoli per ammirare a distanza il paesaggio.

Potrebbero tornare utili anche alcuni accessori tecnologici, come ad esempio uno smartwatch in offerta, in grado di misurare passi e calorie, o dotato di misurazione dell'altimetria e bussola. Se preferite afforntare lo sport in montagna in compagnia, i più "professionali" potrebbero anche approfittare delle offerte di novembre per acquistare walkie talkie da montagna, per comunicare a distanza con i propri compagni di escursione. In particolare, potrebbero interessarvi:

3. Palestra in casa

In periodo di Covid, per gli italiani resta sempre un'esigenza quella di poter allenarsi in casa. Se dovete rinnovare i vostri attrezzi e accessori ginnici, o credete sia giunto il momento di creare un piccola palestra "home made", perché non approfittare degli sconti del Black Friday 2021?

Le offerte che si profilano sono davvero numerose, e riguardano non solo abbigliamento tecnico, ma i veri e propri "attrezzi del mestiere". Tra gli accessori indispensabili ci sono ad esempio:

cyclette in offerta, tapis roulant e vogatori

kit di manubri, bilanciere, cavigliere, kettlebell

step, stepper, cardio trainer, pedane vibranti

elastici con diversi livelli di tensione

4. Per gli amanti della bici

Anche gli amanti delle lunghe corse in bicicletta possono approfittare degli sconti del Black Friday per acquistare una bici sportiva in sconto, abbigliamento specifico e accessori utili per rendere più confortevoli le "sgobbate" lungo strade e in campagna. Può essere l'occasione per comprare una nuova mountain bike in offerta con cambio Shimano, oppure per arricchire il proprio comparto accessori con guantini professionali, occhiali da sole polarizzati oppure copertoni per la ruota di ricambio.

Se sei un amante della bicicletta potrebbero interessarti anche altri pratici accessori in sconto, come ad esempio:

5. Accessori tecnologici

Come per tutti gli sport, al giorno d'oggi è necessario dotarsi di accessori tecnologici, specie per mantenere monitorato i livelli di fatica e l'efficacia della propria attività fisica. In questo senso, con il Black Friday 2021 potresti approfittare dell'occasione di acquistare uno smartwatch in offerta: oramai ce ne sono di ogni marchio e con caratteristiche differenti, tra i più conosciuti c'è sicuramente Apple Watch.

Per lo sport potrebbero essere utili smartwatch per monitorare l'attività cardiaca, oppure per avere un'idea, a fine allenamento, del numero di calorie perse. Tutti i modelli più tecnologici dispongono di funzioni avanzate interessanti, compresa la possibilità di selezionare il proprio tipo di allenamento, dalla corsa alla sala pesi, dalla bicicletta al nuoto, passando per l'equitazione.